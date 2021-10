L’Agence nationale d’enquête prendra en charge l’enquête sur le meurtre ciblé de civils au Jammu-et-Cachemire ce mois-ci. L’agence d’enquête prendra en charge quatre cas de la police J&K – celui de ML Bindroo, Virendra Paswan, Supinder Kaur et Deepak Chand, et les deux ouvriers non locaux tués à Kulgam.

Share