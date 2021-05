La nièce de Halston qualifie la série Netflix de “ non autorisée ” – WWD

La nouvelle série de Netflix «Halston» n’a pas encore été diffusée, mais des proches du célèbre designer ont fait une frappe préventive.

Prévu pour ses débuts vendredi avec Ewan McGregor jouant le concepteur de la construction de l’empire de New York, le biopic a déjà fait beaucoup de bruit dans les cercles de la mode et des médias. Le designer américain par excellence est passé des racines du Midwest à la renommée mondiale avec un seul surnom. Ses designs minimalistes discrets ont enhardi les femmes des années 1970 avec une liberté retrouvée qui convenait aux époques culturelles changeantes.

Ayant commencé sa carrière de modiste, Halston a commencé à créer des vêtements dans les années 60, ouvrant un magasin Madison Avenue en 1968 et lançant du prêt-à-porter l’année suivante. Associés au Studio 54 de l’ère disco, les amis et clients célèbres du créateur ont propulsé sa renommée dans une autre stratosphère.

La famille du créateur a gardé son héritage depuis sa mort en 1990 à l’âge de 57 ans en raison de complications du sida. Avec une grande famille qui couvre toute la surface du globe, de la Grèce à la Californie, Lesley Frowick, l’une des six nièces de Halston, a déclaré lundi qu’elle avait toujours fait de son mieux pour garder la mémoire du créateur privée mais pour le maintenir sous le plus grand jour. En charge de ses vastes archives, elle a écrit «Halston: Inventing American Fashion» (avec ses encouragements) et a travaillé sur «le documentaire définitif» sur sa vie, «Halston the Original Fashion Mogul». Dans le processus de création d’une organisation caritative pour offrir des bourses à diverses institutions et écoles de mode du pays et, espérons-le, du monde entier, Frowick a déclaré que son objectif était de garder «sa mémoire vivante de la manière dont il était si généreux dans son entourage et avec ses clients. “

Aucun représentant de Netflix n’a approché Frowick à propos de la série. «Ils ont approché certaines personnes du cercle restreint des citations, mais je ne sais pas qui elles sont. Ils ne nous ont pas du tout approchés donc c’est en fait une série non autorisée sur la vie de mon oncle et touchant à la fiction, je suppose. Les choses salaces se vendent.

L’essence du créateur a été éclipsée par le personnage «tellement sensationnel» du Studio 54 auquel les gens veulent s’accrocher, a déclaré sa nièce. Notant comment il était «marié à son métier», Frowick a déclaré qu’il utilisait des lieux comme le Studio 54 pour promouvoir sa marque. «C’est triste que tant de gens essaient de monétiser là-dessus», a-t-elle déclaré.

Les représentants de Netflix n’ont pas répondu à une demande de commentaire mardi.

Professionnel accompli, Halston, comme la chorégraphe Martha Graham, a beaucoup utilisé «dilettante». Vous deviez être dédié à 300% à votre travail et il l’était. Il avait toujours un carnet de croquis. Il pensait toujours à la prochaine collection, à la prochaine tendance. Bien qu’il n’ait pas utilisé le mot «tendance», parce qu’il pensait que cela mettait les choses dans un laps de temps. Il voulait que ses créations soient intemporelles et elles l’étaient. Vous pouvez toujours porter une robe Halston aujourd’hui », a déclaré Frowick.

Lorsqu’on lui a demandé si une action en justice était envisagée concernant la série, elle a répondu: «Je ne veux pas en discuter. Je dis toujours: «Que ferait Halston? Et Halston disait: «Lève-toi». »

Alors qu’une grande partie de la couverture avancée de la série dirigée par Ryan Murphy s’est concentrée sur les nuits de Halston chargées de drogues et de drogue, les journées de travail du concepteur ont toujours été bien planifiées. Un secrétaire laissait son agenda quotidien sur son bureau avec un thé fumant dans une belle tasse à thé de Limoges, grâce à son chef personnel Viola. Connu pour être lancé, la vie professionnelle du designer s’est intensifiée au fil du temps à mesure que l’entreprise devenait plus corporative. Les réunions engloutissaient des heures, ce qui signifiait que Halston ne pouvait commencer à concevoir qu’après des heures. «Mais il l’a fait. Il avait tellement de choses dans son assiette, mais il l’a juste martelé », a déclaré Frowick, ajoutant que Halston arrivait souvent à 10 ou 11 heures du matin et restait jusqu’à 2 heures du matin.

En dépit d’être réticent à revoir la bande-annonce de la série, «parce que collectivement, notre famille se sent violée», Frowick l’a fait pour dénoncer. Ne voulant pas «entrer dans le vif du sujet» de ce qu’elle trouvait le plus troublant, Frowick a souligné «toutes ses formidables réalisations dans le monde de la mode: aider à mettre la mode américaine sur la carte, ses capacités de marketing, ses voyages à travers le monde qui comprenaient une escale à La Chine avant son ouverture aux visiteurs occidentaux et son implication dans la bataille de Versailles.

Alors que la dépendance était un problème répandu pour beaucoup dans l’industrie de la mode pendant le règne de Halston, a demandé si le créateur en avait déjà discuté, Frowick a déclaré: «Écoutez, ce n’est pas quelque chose dont je veux discuter. C’est un problème personnel. De nos jours, vous devriez parler davantage des problèmes de santé mentale. Mon fils a des problèmes de santé mentale, mais à l’époque, c’était personnel. C’était juste comme ça.

Plus que tout, sa nièce a exhorté les gens à se souvenir des contributions incroyables que Halston a apportées à «la mode américaine et à la culture américaine. Il aimait tellement son pays. C’était un grand père de famille et il nous faisait plaisir chaque fois qu’il le pouvait. C’était juste une personne très aimante », a déclaré Frowick.

Lorsque Graham a reçu la Légion d’honneur en 1984, Halston l’a emmenée avec ses danseurs à Paris et a aidé à organiser un cocktail en son honneur au domicile de l’ambassadeur américain. Le designer a également équipé la troupe, ce qui a conduit à une séance photo de premier ordre. «Il pensait toujours au marketing, mais aussi à la beauté. Il voulait juste que tout le monde soit à son meilleur, comme des stars de cinéma », a déclaré Frowick.

Né Roy Halston Frowick, le designer s’est concentré sur le nom de famille de Halston car il s’inscrivait dans sa philosophie du moins est plus. Parmi les premiers, sinon les premiers, à déconstruire le vestiaire féminin américain et le vestiaire masculin, «les gens ne parlent pas tellement de ses créations pour hommes. Et il restait fidèle au style de vie américain. C’était moins des déjeuners débutantes-dames et plus de sorties, de tennis et autres.

«Il était fier d’être un Américain et fier d’habiller l’Amérique. C’est pourquoi il est entré chez JC Penney, pour créer un style de vie pour la femme américaine de l’époque », a déclaré Frowick. «En raison du fait qu’il était surtout un bourreau de travail, il passait principalement son temps dans sa belle maison de ville – qui n’était pas trop minable pour y passer du temps – et au bureau des tours olympiques. Il ne circulait pas beaucoup dans le monde. Il était à des fonctions. Il était assez accessible.

Elsa Peretti, Liza Minnelli, Bianca Jagger, Marisa Berenson et Norma Kamali faisaient partie des paillettes habillées par Halston. En plus de la conception de la robe de Katharine Graham pour ce qu’elle a décrit comme sa «soirée de débutante de la quarantaine, le bal noir et blanc de Truman Capote», son portefeuille comprenait la conception d’uniformes pour les olympiennes américaines, les éclaireuses et le département de police de New York, pendant crise financière.

Pendant l’année ou deux que Frowick a vécu avec lui, un ami a visité qui avait passé du temps dans le Corps de la Paix au Cameroun. Elle a rappelé: «Il était simplement fasciné par cette vie et comment quelqu’un pouvait le faire avec une telle dévotion. Il était toujours intéressé par ce que les autres avaient à dire et par la vie des autres, surtout s’ils faisaient des choses intéressantes. Il a également toujours soutenu les jeunes artistes en difficulté.

Contrairement à sa renommée mondiale, Halston était une personne privée, selon sa nièce, qui a dit qu’il était le plus lui-même à Montauk, New York, où il a loué la maison d’Andy Warhol «pour s’échapper et comme il l’a dit,« descendre du tapis roulant ». Il s’affalait sur sa chaise longue, regardait la mer entrer et sirotait son café là-bas.

À l’été 1984, Frowick était une invitée fréquente, faisant souvent de la randonnée dans les bois voisins avec son oncle et se rendant à Gosman’s Dock pour la plie fraîche ou le homard. «C’était un excellent cuisinier. Beaucoup de gens ne le savent pas », a-t-elle déclaré. «Il laisserait tomber ses cheveux et serait stupide. Il dessinait toujours mais il aimait parler de famille, de ce que serait le prochain repas et de la planification des réunions de famille.

Pour Halston, la célébrité se résumait à «si vous pouviez payer vos factures et vous créer un nom. Il a fait les deux [things] sans s’arrêter », dit-elle.

Tous les trois frères et sœurs de Halston sont décédés. Audrey Schilt, l’une de ses anciennes collègues de Bergdorf Goodman (où il a conçu le chapeau de Jackie Kennedy pour l’inauguration de son mari), une illustratrice, a des détails sur ses débuts là-bas, a déclaré Frowick. La fin de sa carrière est également bien couverte en termes de narration complète de son histoire, puisque Frowick a travaillé avec lui à ce moment-là. Il est également prévu de créer une collection principalement d’accessoires qui pourraient potentiellement être sous l’étiquette «With love, Halston». Le plan est de développer une entreprise, a déclaré Frowick. La collection encore à nommer aiderait à soutenir le fonds de bourses. La première bourse sera décernée à l’Alma mater de Halston, à l’Université de l’Indiana.

Le 25 juin, la Queens Library accueillera un événement sur Halston qui mettra en vedette Schilt, le designer Ralph Rucci et le mannequin Pat Cleveland. Photographe à part entière, Frowick fait don de certaines de ses photos pour des puzzles qui sont vendus pour aider à collecter des fonds pour les artistes pendant la pandémie. Cette initiative a été organisée par Rachel Vancelette d’Art x Puzzles. Des photos des archives de Halston sont également données pour les énigmes.

Solide organisateur, Halston gardait toujours une trace de tout, comme en témoignent les livrets compacts qui remontent au moment où il a commencé son atelier. Les chiffres quotidiens détaillaient ce que l’argent arrivait, comment il arrivait, s’il s’agissait d’espèces ou de chèques, et quel temps faisait-il. «La météo a beaucoup à voir avec les ventes. S’il pleuvait, les ventes n’étaient pas très soutenues », a déclaré Frowick, ajoutant que les notes et les croquis faisaient partie des archives.

Pratiquement «un dessinateur de TOC», le designer était rarement sans carnet de croquis, même lors de dîners intimes dans sa maison de ville de la 63e rue Est, a déclaré Frowick. Des illustrations de Joe Eula et Stephen Sprouse font également partie des archives. Indicateurs de sa quête de carrière, il y a des coupures de presse de ses années de lycée dans l’Indiana et d’autres de l’époque de Halston à Bergdorf. Il n’a pas encore été déterminé si les archives seront données à un moment donné.

Habitué à recevoir des demandes de renseignements sur Halston du monde entier, Frowick l’a comparé à une légende comme “un Elvis Presley ou Marilyn Monroe, qui sont morts tôt et ont laissé leur impression sur le monde.” Curieux de savoir ce que Halston pourrait concevoir aujourd’hui et comment ils seraient durables, Frowick a déclaré qu’il était irremplaçable. «Beaucoup de gens de son ‘être’ ne le savent pas, mais ils veulent savoir à ce sujet», a-t-elle déclaré.

Alors que les téléspectateurs et les critiques auront leur mot à dire une fois qu’ils auront regardé la série, le créateur a profité au maximum de sa vie. Au mémorial de Halston en 1990 auquel 500 personnes ont assisté, Minnelli se souvient avoir vu le designer pour la dernière fois. Elle a dit qu’il lui avait dit: «Je pense à ma vie et j’ai eu une vie merveilleuse. Toujours.'”