La nièce de la princesse Diana, Kitty Spencer, épouse le millionnaire Michael Lewis

Lady Kitty Spencer, nièce de feu la princesse Diana, a épousé le magnat de la mode millionnaire Michael Lewis le samedi 24 juillet en Italie, rapporte le Daily Mail. Le mariage du couple a eu lieu à la Villa Aldobrandini à Frascati, en Italie, et a réuni de nombreux membres de la famille, dont les frères de Spencer, Louis Spencer, le vicomte Althorp et Samuel Aitken, qui l’ont accompagnée dans l’allée, et ses sœurs, les jumelles Eliza et Amelia.

Les autres invités comprenaient la vicomtesse Emma Weymouth et son mari Ceawlin Thynn, le marquis de Bath; la pop star Pixie Lott et son petit ami Oliver Cheshire ; L’épouse d’Idris Elba, Sabrina, et la star de Made In Chelsea, Mark Vandelli. Les cousins ​​de Spencer, le prince William et le prince Harry, n’étaient apparemment pas présents, bien que le jeune homme de 30 ans ait assisté aux mariages des deux princes. Lewis, 62 ans, a trois enfants adultes de son précédent mariage, qui étaient à la cérémonie.

Spencer aurait été en Italie depuis une semaine avant son mariage. Au cours du week-end, elle portait cinq robes confectionnées pour elle par Dolce & Gabbana, dont trois pour le jour de son mariage. Pour la cérémonie, elle a choisi une robe en dentelle d’inspiration victorienne avec un col haut, des épaules bouffantes, des boutons délicats sur le devant, des manches longues et une longue traîne, qu’elle a suivie d’une robe en soie double organza peinte à la main agrémentée de fleurs et de cristaux . Plus tard dans la soirée, elle s’est changée en une robe de perles d’or et d’argent pour danser. Pour le dîner du vendredi soir, elle portait une robe en tulle bleu ciel et une cape brodée de fleurs au point de croix, et la robe de dimanche était une robe en soie Mikado ornée de fleurs appliquées et de rubans doubles duchesse.

Spencer et Lewis se seraient fiancés en décembre 2019, et Spencer a déclaré à Town & Country dans une interview en mai qu’elle n’avait aucun intérêt à discuter de sa vie privée. “Je me sens moins vulnérable quand je ne parle pas de choses comme ma vie amoureuse. Je me dis simplement : ‘Vraiment, qu’est-ce que ça a à voir avec quelqu’un d’autre ?'”, a-t-elle expliqué. “Cela ne devrait pas faire de différence dans la journée de qui que ce soit. Qui j’aime ou n’aime pas, ou pour qui j’ai le béguin ou pour qui je n’ai pas le béguin, ou pour qui j’ai un rendez-vous, je ne sais pas pourquoi ça devrait être ce que quelqu’un lit sur ses cornflakes. Tant que je le garde sacré, alors il peut le rester. Dès que je ne le fais pas, je ne pense pas que vous puissiez le récupérer. “

“Ce n’est pas que je n’accorde pas d’importance à l’amour”, a-t-elle ajouté. “C’est parce que, pour moi, l’amour est la chose la plus importante au monde, et je le protégerai de tout mon cœur en n’en faisant pas un sujet de discussion. Vous vous ouvrez à d’autres personnes ayant des opinions, et ce n’est tout simplement pas n’est pas pertinent pour la vie de qui que ce soit, sauf pour la mienne et celle de ma famille.”