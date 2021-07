La nièce de la princesse Diana, Lady Kitty Spencer, est mariée : voir les photos

La nièce de la princesse Diana, Lady Kitty Spencer, est officiellement mariée ! Et parce qu’une robe ne suffit tout simplement pas, elle est allée de l’avant et en aurait porté cinq. Kitty et le millionnaire Michael Lewis ont échangé leurs vœux à la Villa Aldo Brandini à Frascati, en Italie, et elle portait une robe à col haut et à manches longues d’inspiration victorienne de la maison de couture problématique Dolce & Gabbana.

Après la cérémonie, il semble que Kitty se soit transformée en “une robe et une cape en tulle bleu ciel illusion brodée de fleurs au point de croix”, également par Dolce & Gabbana.

Lady Kitty a été emmenée dans l’allée par ses frères Louis Spencer, le vicomte Althorp et Samuel Aitken. Pendant ce temps, People rapporte qu’il ne semble pas que le prince William ou le prince Harry soient présents à l’événement, bien que Lady Kitty ait assisté à leurs deux mariages.

Alors, qui est le nouveau mari de Lady Kitty ? Selon Vogue Australia, il est président de la marque de mode Foschini et vaut plus de 150 millions de dollars. Il a posé la question à Kitty en 2019, avec une source racontant au Daily Mail : « Michael a proposé à Kitty avant Noël. Elle est au Cap pour les vacances et l’a dit à sa mère et au reste de la famille. Michael est aimé de tous. Malgré sa richesse, il est très humble et discret. »

