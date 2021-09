La Nintendo GameCube a été lancée en 2001 et a vingt ans

Sur la photo ci-dessus du lancement de GameCube au Japon, un client achète la nouvelle console Nintendo d’alors chez un détaillant Akihabara. Photo : YOSHIKASU TSUNO/. (.)

Le 14 septembre 2001, le GameCube a été mis en vente pour la première fois au Japon. Deux mois plus tard, le 18 novembre, la console sortait en Amérique du Nord. Pouvez-vous croire que cela fait vingt ans?

Face à la PlayStation 2 et la Xbox, la GameCube a été la première console Nintendo à utiliser des disques optiques, bien que la console n’ait pas été conçue pour lire des DVD ou des CD comme ses rivaux le pourraient. À l’époque, cette fonctionnalité était un argument de vente (je sais que c’était l’une des raisons pour lesquelles ma petite amie d’alors, maintenant ma femme, voulait une PS2). La version Panasonic Q très brillante uniquement au Japon du GameCube incluait un lecteur DVD, mais elle a été abandonnée après seulement quelques années.

Alors que la console n’était pas un centre de divertissement de salon tout compris, le GameCube a extrêmement bien fait la partie des jeux vidéo. Il possédait une solide bibliothèque, comprenant Super Smash Bros. Melee, Metroid Prime, Pikmin, The Legend of Zelda : The Wind Waker, Super Mario Sunshine, Luigi’s Mansion, Chibi-Robo !, et The Legend of Zelda : Ocarina of Time, parmi beaucoup d’autres. Ceux-ci comprenaient des exclusivités tierces comme Star Wars Rogue Squadron II: Rogue Leader ainsi que Metal Gear Solid: The Twin Snakes, qui était un remake de Metal Gear Solid co-développé par Silicon Knights qui présentait de nouvelles cinématiques du cinéaste Ryuhei Kitamura de Godzilla: Final La renommée des guerres.

(Fait intéressant, c’était la première console Nintendo à ne pas être lancée avec un jeu mettant en vedette Mario !)

Shigeru Miyamoto et Satoru Iwata ont présenté le GameCube à Los Angeles en mai 2001.Photo : LUCY NICHOLSON/. (.)

La console abritait également l’une des grandes controverses des fans du milieu des années 2000 lorsque l’exclusivité GameCube Resident Evil 4 a été portée sur la PlayStation 2. Le directeur Shinji Mikami avait signé un accord avec Nintendo par inquiétude quant à l’avenir de l’industrie du jeu. , car Sony et Microsoft avaient publié des consoles en tant qu’activité parallèle, et il n’était pas clair s’ils étaient prêts pour le long terme. « À l’époque, je pensais : ‘Eh bien, Nintendo pourrait être le seul à l’avenir à proposer des jeux pour les gens, pas seulement pour les enfants, mais aussi pour les adultes.’ C’était la pensée à l’époque », a déclaré Mikami à Variety à la fin de l’année dernière. “Et donc j’avais complètement tort.” Malheureusement, Mikami a proposé de mettre son travail (et sa vie) en jeu pour que le jeu reste une exclusivité GameCube. Il reconnaît maintenant que la version multiplateforme était “probablement la bonne chose à faire”.

L’un des héritages les plus durables de la GameCube a été son contrôleur. C’est un design si bon – si parfait – que les pros de Smash faisaient réparer leurs anciens et que Nintendo l’a même réédité juste pour Super Smash Bros. Ultimate pour Nintendo Switch.

Nintendo a lancé la Wii en 2006, et un an plus tard, la console de la génération précédente a été abandonnée. Le GameCube n’a pas eu le succès espéré par Nintendo, mais il occupe une place importante dans l’histoire des consoles de jeux. Joyeux anniversaire, GameCube !