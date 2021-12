La Nintendo Switch a bien du stock, avec une remise à 279 euros, et une livraison avant Noël | Jeux

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

La crise des semi-conducteurs a fait qu’il n’y a pas de consoles OLED PS5, Xbox Series X ou Nintendo Switch en stock. C’est le seul modèle disponible.

La console hybride Nintendo Switch est un excellent cadeau de Noël pour tous les âges. Il s’adapte à tous types de joueurs, et il est en vente.

Vous pouvez en obtenir un Nintendo Switch avec une remise de 20 euros. Son prix chute à 279 euros chez Worten. Avec livraison estimée en 1 ou 2 jours ouvrables, il arrivera donc à temps pour Noël ou les rois.

Avec près de 100 millions d’unités vendues, la Nintendo Switch est la console la plus populaire ces dernières années, grâce à une caractéristique unique : Il peut être joué aussi bien en mode portable, avec l’écran intégré, que connecté à un téléviseur.

Cette console hybride de Nintendo vous permet de jouer en mode portable et également sur votre téléviseur. Son catalogue de jeux exclusifs est également l’un de ses principaux atouts.

Ce modèle est la version révisée, avec une autonomie plus longue, de meilleurs contrôles et un pied plus stable, pour le placer en mode bureau.

A un écran de 6,2 pouces avec une résolution de 720p, et si vous le connectez au téléviseur via HDMI, vous pouvez jouer en 1080p.

Vient avec 32 Go de stockage (c’est la seule option qui existe), et peut être étendu avec n’importe quelle carte micro SD, qui sont assez bon marché.

Les commandes avec commandes à détecteur de mouvement ils peuvent être détachés de la console et peuvent être utilisés séparément pour jouer à des jeux à deux joueurs.

Si vous aimez économiser sur les jeux vidéo ou savoir quand la PS5 est en stock, sur notre chaîne Telegram vous pouvez rester informé en temps réel.

C’est une console très bien pensée qui offre du plaisir pour tous les âges. Vous trouverez des jeux pour enfants aux titres pour toute la famille, tels que les jeux Mario et Zelda, et des titres pour plus de 18 ans avec toute l’action et l’adrénaline qu’ils recherchent.

Avec des classiques exclusifs que vous ne trouverez pas dans d’autres machines, comme Super Mario Odyssey, Mario kart 8, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Jeux Pokémon, Animal Crossing, et beaucoup plus.

C’est une console très polyvalente que tout le monde aime.

Vous pouvez en obtenir un Nintendo Switch avec une remise de 20 euros. Son prix chute à 279 euros chez Worten. Avec livraison estimée en 1 ou 2 jours ouvrables, il arrivera donc à temps pour Noël ou les rois.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.