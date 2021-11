La Nintendo Switch est apparemment l’accord technologique le plus recherché au Royaume-Uni pour le Black Friday

Image: Nintendo Life / Zion Grassl

Cela peut sembler évident, mais la Switch sera très demandée à la fin de 2021 – et une nouvelle étude du site technologique Trusted Reviews révèle à quel point la console sera populaire pendant la folie du Black Friday.

Une équipe de chercheurs de Trusted Reviews « a analysé le nombre de recherches en ligne de produits technologiques que les gens attendent avec impatience d’être mis en vente le jour J », les données révélant que Switch est la « technologie la plus recherchée associée aux offres du Black Friday, avec près de 26 000 recherches pour le produit ».

Vous pouvez voir les données ci-dessous.

Rang

Produit

Volume de recherche total

1

Commutateur Nintendo

25 900

2

Ordinateurs portables

21 100

3

la télé

18 700

4

iPhone

14 000

5

Téléphones portables

12.000

6

iPad

11 500

7

Playstation

7 600

8

Sèche-cheveux Dyson

6 900

9

Airpods

5 100

dix

Xbox

2 800

Les rivaux de Switch, PlayStation (7 600 recherches) et Xbox (2 800 recherches), ont tous deux obtenu des classements de recherche inférieurs.

Les offres Black Friday 2021 de My Nintendo Store UK sont désormais en ligne, avec une multitude d’offres et de réductions sur les packs matériels Switch, les jeux Switch physiques, les accessoires Switch et les produits Pokémon. Pendant ce temps, nous gardons un œil sur les meilleures offres Nintendo Switch Black Friday.