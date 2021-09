La Nintendo Switch est désormais officiellement moins chère et vous pouvez en profiter | Jeux

in

Nintendo a baissé le prix officiel de la Nintendo Switch, donc acheter la console hybride est désormais moins cher. Profitez de cette remise et ramenez la Switch chez vous pour moins de 300 euros.

Les rumeurs des dernières semaines auguraient une baisse du prix de la Nintendo Switch, et ces fuites avaient raison. La société a officiellement abaissé la console hybride dans toute l’Europe et l’Espagne est l’un des pays qui bénéficie de la remise.

Maintenant, le prix officiel de la Nintendo Switch dans sa version standard est 30 euros moins cher. En ce moment, sur Amazon Espagne, vous pouvez acheter la variante avec les commandes bleues et rouges fluo pour 299,90 euros, tandis que la variante avec les commandes grises est plus réduite et coûte 280,90 euros.

Les deux variantes réduites correspondent au modèle Nintendo Switch 2019, qui présente des améliorations intéressantes par rapport au modèle original de 2017. La plus marquante est la batterie optimisée, qui offre entre 2 et 2,5 heures d’autonomie en plus.

Cette console hybride de Nintendo vous permet de jouer en mode portable et également sur votre téléviseur. Son catalogue de jeux exclusifs est également l’un de ses principaux atouts.

La baisse des prix de la Nintendo Switch standard intervient quelques semaines après l’annonce de la nouvelle Nintendo Switch OLED.

Le nouveau modèle de console hybride avec panneau amélioré sera mis en vente le 8 octobre et peut déjà être réservé pour 349,99 euros, et c’est la raison pour laquelle la société aurait pu décider de baisser le prix officiel de la Switch standard.

Pour le moment, l’arrivée de la nouvelle Nintendo Switch OLED n’a pas provoqué de baisse du prix officiel de la Nintendo Switch Lite, bien que Sur Amazon Espagne, vous pouvez trouver des offres pour l’acheter à partir de 198,90 euros au lieu des 219,99 euros qu’il coûte dans la boutique officielle de la marque.

Maintenant que la Nintendo Switch standard coûte moins de 300 euros, c’est une bonne occasion de l’acheter et de profiter de tout ce qu’elle propose. Et, bien qu’elle ait été lancée en 2017, elle continue à ce jour d’être l’une des consoles les plus vendues au monde. En effet, pendant le confinement le prix du peu de stock qui restait dans les magasins a augmenté.

Si vous êtes nostalgique, la baisse de prix officielle survient juste au moment où il semble que Nintendo envisage de ressusciter les jeux classiques de la Game Boy, encore une autre raison de saisir l’opportunité et d’acheter la Nintendo Switch la moins chère.

