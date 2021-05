La Nintendo Switch Lite de couleur bleue baisse de prix avant d’être mise en vente sur Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous n’avez toujours pas de Nintendo Switch ou que vous envisagez d’en acheter une autre, dans quelques jours, elle sera mise en vente dans une nouvelle couleur pour le modèle Lite qui, contre toute attente, est déjà en vente.

Nintendo a des nouvelles, mais pas dans de nouvelles consoles ou appareils, mais dans des versions supplémentaires à celles qui existent déjà et qui, d’ailleurs, sont assez réussies. Nous faisons référence à la nouvelle couleur bleue pour Nintendo Switch Lite, qui sera mise en vente le 7 mai prochain.

Le prix de lancement est de 219 euros, bien qu’il ait déjà légèrement baissé sur Amazon, qui le vend 209 euros, du moins pour le moment. Cette remise, bien que modeste, est tout de même surprenante pour une console qui est en prévente et qui ne peut pas encore être achetée.

Cette console Nintendo est exclusivement portable, bien qu’elle soit compatible avec tout le catalogue des jeux de sa sœur aînée.

L’un des avantages de la prévente sur Amazon, comme celui-ci ou comme tout autre, est que vous n’avez rien à payer, rien ne vous est refusé. Vous n’aurez pas à payer jusqu’à ce que votre achat quitte l’entrepôt Amazon, ce qui est prévu pour le 7 mai.

Comme il dépasse 29 euros, la livraison est totalement gratuite que vous ayez ou non Amazon Prime. Dans ce cas, il n’y a pas de différences en termes de délais de livraison, qui seront effectués le même jour 7 ou 8 au plus tard.

Au-delà de la nouvelle couleur, qui est esthétiquement attrayante (même si tout dépend du goût, bien sûr), elle n’inclut plus d’améliorations ou de nouveautés par rapport aux autres versions déjà en vente.

C’est une console exclusivement portable, sans mode TV, bien qu’en retour, il offre une amélioration considérable de la durée de vie de la batterie par rapport au modèle Switch standard, qui dispose d’un écran plus grand et d’un peu plus de puissance.

De plus, le catalogue est identique à celui de sa sœur aînée, ce qui signifie que vous pouvez y jouer à tous les titres Nintendo, qui a des franchises très acclamées dans cette génération, comme Zelda ou tous les jeux Mario, qui ne sont pas rares.

