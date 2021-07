La Nintendo Switch OLED est décevante, mais pourquoi êtes-vous surpris ?

Vous avez probablement déjà vu la bande-annonce de la prochaine version Nintendo Switch OLED, une annonce qui a été accueillie avec exaltation lorsqu’elle est apparue dans ma boîte d’abonnement YouTube, mais qui avait toute la fanfare d’un popper de fête une fois la bande-annonce jouée .

Alors que nous savons maintenant qu’il ne s’agit pas de la Nintendo Switch Pro, la Switch OLED a certainement l’air de la partie. Le plus grand écran de 7 pouces a fière allure sur l’ordinateur de poche, et je suis amoureux de cette finition blanche élégante sur le dock et les contrôleurs Joy-Con. Des fonctionnalités supplémentaires telles qu’une béquille améliorée, un port LAN et un espace de stockage étendu de 64 Go sont également des ajouts bienvenus.

Toute excitation que j’avais pour le Switch OLED a été rapidement annulée, cependant, lorsque Nintendo a révélé la chose la plus Nintendo-esque de tous : le Switch OLED n’est qu’une mise à niveau incrémentielle, vendue à un prix plus élevé que le prix de vente conseillé du modèle d’origine. Alors que de nombreux fans, y compris moi-même, étaient à juste titre agacés par cela, nous aurions vraiment dû nous y attendre, car c’est loin d’être la première fois que Nintendo fait quelque chose comme ça – et je suis certain que ce ne sera pas la dernière.

(Crédit image : Nintendo)

Le changer, à peine

Comme mentionné, la caractéristique remarquable du Switch OLED est son homonyme. Et pour être juste, la technologie OLED est très impressionnante et convient parfaitement à un appareil portable. La PS Vita l’a prouvé sans l’ombre d’un doute.

OLED permet une image beaucoup plus vibrante, ainsi que de vrais noirs grâce à la capacité de l’écran à désactiver individuellement les pixels individuels qui ne sont pas utilisés. C’est un avantage par rapport à la technologie LCD, qui a toujours un niveau de luminosité de base lors de l’affichage d’images sombres grâce à l’utilisation d’un rétroéclairage qui émet de la lumière vers les pixels proches

OLED profitera certainement de cet écran plus petit de 7 pouces, en particulier pour les jeux qui peuvent fonctionner confortablement en mode portable, en utilisant pleinement la résolution 720p. Je peux certainement voir des jeux aux couleurs vives comme le prochain Splatoon 3 et des chouchous indépendants comme Dead Cells apparaître vraiment sur un écran OLED plus petit, ce qui rend la console attrayante.

Splatoon 3 sera forcément superbe sur l’écran OLED Switch de 7 pouces. (Crédit image : Nintendo)

Si vous êtes comme moi, cependant, et que vous jouez principalement sur votre Switch en mode ancré avec un écran de télévision, vous feriez mieux de vous en tenir à votre modèle de Switch de base. Pourquoi? Parce que Nintendo a confirmé que le Switch OLED n’a aucune amélioration des performances pour inciter un achat auprès des joueurs en mode ancré.

Auparavant, la rumeur disait que le Switch OLED comportait un certain nombre de mises à niveau matérielles et logicielles. Ceux-ci incluent des contrôleurs Joy-Con améliorés qui cherchaient à éliminer la dérive redoutée du bâton, une autonomie améliorée et une prise en charge 4K. Cependant, aucun de ceux-ci ne s’est produit, le Switch OLED ne pouvant encore plafonner qu’à 1080p en mode amarré.

Ce n’est certainement pas le Switch Pro que nous avons été amené à croire qu’il existerait éventuellement, et il semble que ces améliorations susmentionnées devront attendre quelle que soit la prochaine console de Nintendo. Mais encore une fois: nous ne devrions pas être surpris même à distance.

Même vieille Nintendo

Nintendo est évidemment fantastique lorsqu’il s’agit de créer certains des jeux les plus rejouables et les plus raffinés du marché. Cependant, leur stratégie matérielle traverse constamment des pics et des creux. Le Switch OLED n’est que le dernier exemple de la société qui publie un matériel “mis à niveau” qui ne fait pas grand-chose pour améliorer la console qu’il itère.

“Le Switch OLED n’est pas mauvais, c’est juste inutile.”

Nous pouvons le voir aussi récemment que la Nintendo 3DS. L’ordinateur de poche expérimental de Nintendo s’est finalement enrichi d’une solide bibliothèque de jeux, mais il était si facile de se perdre dans les innombrables appareils ajoutés à la famille 3DS. Prenez la Nintendo 3DS XL qui, tout comme la Switch OLED, comportait un écran plus grand que le modèle de base, et rien d’autre. La 3DS XL ne prenait pas non plus en charge les résolutions plus élevées, de sorte que certains jeux pouvaient sembler pixelisés sur l’écran gonflé.

Nous avons également vu Nintendo sortir des versions de consoles dégradées par rapport à leurs modèles de base. La Nintendo 2DS (oui, elle existait) a abandonné le design à clapet intelligent de son parent, ainsi que l’effet 3D (certes qui divise) qui a vraiment rendu certains jeux plus immersifs pour un design en forme de coin. Cela a ensuite été remplacé par la Nintendo 2DS XL, qui a fait marche arrière sur pratiquement tout, à l’exception de la suppression de l’effet 3D stéréoscopique.

La 2DS avait quelques choix de conception tout à fait déroutants. (Crédit image : Nintendo)

Plus flagrante était la Wii Mini, une version miniature de la Wii qui coûtait moins cher, mais qui abandonnait complètement la rétrocompatibilité du modèle original avec les titres GameCube. En tant que fan de jeux plus anciens sur du matériel plus récent, la Wii Mini n’a jamais eu un second regard de ma part.

Cela ne veut pas dire que Nintendo n’est pas capable de fournir des versions mises à niveau solides des anciennes consoles. La société a finalement réussi avec la New Nintendo 3DS, qui, malgré sa convention de dénomination déroutante, a ajouté un tas de mises à niveau solides. Ceux-ci comprenaient un processeur plus puissant et un deuxième stick ajouté sous les boutons du visage de la console. Malheureusement, presque aucun jeu n’a profité de la puissance supplémentaire.

Encore plus emblématique était la Game Boy Advance SP, qui était une amélioration si objective par rapport au modèle de base que j’aurais aimé que Nintendo l’utilise en premier lieu. C’était le premier ordinateur de poche Nintendo à adopter un design portable à clapet (si vous ne comptez pas certains des premiers appareils Game & Watch), a abandonné les piles AA pour une solution rechargeable et comportait même un rétro-éclairage qui était une aubaine pour les propriétaires de GBA fatigués de plisser les yeux sur leurs écrans en plein jour.

Pas de Nintendo

Le Switch OLED n’est pas mauvais, c’est juste inutile. L’écran OLED sera sans aucun doute agréable à regarder lors de la lecture de certains jeux, mais le simple manque d’autres mises à niveau significatives ne justifie tout simplement pas le prix gonflé de la console. Collez-le dans le dock, et tout son attrait s’estompe.

J’aurais vraiment aimé voir une grande avancée de la Nintendo Switch OLED. La société a eu une réelle opportunité de rattraper la concurrence avec le support 4K, et j’aurais même pris des fonctionnalités telles que le Rumble HD amélioré dans le Joy-Con, car Sony a montré à quel point le retour haptique peut être percutant dans le contrôleur PS5 DualSense. Des performances encore meilleures en jouant à des jeux en mode portable auraient été bien. Le Switch OLED repose, après tout, sur le joueur utilisant la console déconnectée.

Malheureusement, nous devrons simplement attendre de voir ce que Nintendo nous réserve avec sa console de nouvelle génération (que nous surnommons la Nintendo Switch 2) avant de voir de véritables améliorations, car la Switch OLED ne le fait vraiment pas. pour moi. C’est jusqu’à ce qu’ils annoncent un pack Metroid Dread en édition limitée, que j’achèterai sans aucun doute et ressemblerai à un hypocrite massif pour le faire.

Les meilleures offres Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite du jour