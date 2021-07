La Nintendo Switch OLED est désormais officielle et arrivera en octobre avec un nouveau dock et des fonctionnalités améliorées | Jeux

Nintendo vient d’annoncer le Nintendo Switch OLED, un nouveau modèle qui vient compléter la famille Nintendo Switch et qui, en plus du changement de technologie des panneaux, est doté de fonctionnalités supplémentaires très intéressantes.

Bien que l’annonce était attendue pour l’E3 2021, c’est maintenant que la bande-annonce du nouveau modèle de commutateur nintendo.

Et non, ce n’est pas la rumeur de satiété nintendo Switch Pro avec un nouveau SoC pour exécuter des jeux à une résolution plus élevée et avec de meilleurs paramètres, mais la mise à jour dont nous avons déjà parlé avec un écran OLED plus grand.

C’est précisément le nom de cette nouvelle Switch, une “Nintendo Switch OLED” qu’il a un panneau qui dépassera de loin la qualité des panneaux du modèle Switch d’origine et du modèle Lite et qui, en plus, grandit jusqu’à 7 “.

Nintendo n’a pas spécifié la résolution de l’écran, nous supposons donc que le SoC et la résolution sont identiques au Switch d’origine (720p), mais il a amélioré certaines fonctionnalités de la console.

En plus de conserver la taille de la console tout en allongeant la diagonale de l’écran, donc ces cadres épais des deux modèles précédents sont atténués, ont redessiné la tempe arrière pour le mode bureau.

De cette façon, nous pouvons avoir une plus grande sécurité lors du placement de la console sur une surface et, en plus, l’angle peut être ajusté.

Ils ont également amélioré la qualité sonore grâce à des haut-parleurs redessinés qui restent au bas de la console et le stockage interne passe de 32 Go (ce qui était très court) à un 64 Go plus intéressant.

Nous vous expliquons comment récupérer une carte microSD endommagée pour l’utiliser sur Nintendo Switch, un processus qui peut vous aider à récupérer des données perdues ou corrompues.

D’un autre côté, le dock a une entrée supplémentaire pour connecter la console via un câble à internet. Et c’est que, pour le modèle d’origine, vous deviez acheter un adaptateur qui, heureusement, ne sera désormais plus nécessaire.

Il est clair qu’il y a des inconnues à résoudre, comme s’il y avait des améliorations techniques supplémentaires, mais nous savons déjà que La nouvelle Nintendo Switch OLED sera mise en vente le 8 octobre prochain. Il sera disponible en blanc et dans les classiques rouge et bleu.

Pour le moment, le prix de la Nintendo Switch OLED que l’on connait est de 349,99 euros aux Etats-Unis. On verra s’il reste sur notre territoire ou s’il augmente légèrement.