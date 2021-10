La Nintendo Switch prend-elle en charge le HDR ?

Meilleure réponse: Non. Bien que le matériel de la Nintendo Switch soit entièrement compatible HDR, la Nintendo Switch utilise une ancienne norme HDMI, qui ne permet pas la sortie HDR. De plus, les jeux et autres logiciels conçus pour la Switch ne prennent pas en charge le HDR, il ne sert donc à rien de modifier votre console.

Pourquoi le Switch ne prend-il pas en charge le HDR ?

Le SoC Tegra X1 de la console Switch a le pouvoir de prendre en charge le HDR. Cependant, la station d’accueil Nintendo Switch ne dispose que d’un port HDMI 1.4. Étant donné que HDMI 2.0a ou supérieur est requis pour la sortie HDR, la station d’accueil ne peut pas prendre en charge le HDR.

En plus de cela, la plupart (sinon tous) des jeux Switch ne prennent pas en charge le HDR. Il est logique que les développeurs ne prennent pas le temps d’inclure le support HDR dans leurs jeux lorsque la console Switch ne le prend pas en charge. Cela signifie que si vous avez trouvé un moyen de connecter une sortie HDMI plus puissante au Switch, vous ne pourrez probablement pas profiter du HDR de toute façon.

Et la Switch Lite ?

Le Switch Lite est uniquement destiné à être un appareil portable. En tant que tel, le plus petit Switch n’a pas la technologie nécessaire à l’intérieur pour permettre l’amarrage ou la connexion à un téléviseur. Même si vous avez réussi à refléter l’écran du Switch Lite sur un téléviseur, la résolution n’atteint que 720p, ce qui n’a pas l’air bien sur un grand écran.

OK, mais le Switch OLED fait du HDR, non ?

En fait non. Alors que le Switch OLED est entièrement capable avec le matériel nécessaire pour prendre en charge le HDR, le logiciel ne le fait pas. Les mêmes règles s’appliquent également au Switch Lite. Le modèle OLED ne fait que jusqu’à 1080p en mode ancré, donc le HDR ne fera vraiment pas une grande différence.

Qu’est-ce que le HDR exactement ?

HDR signifie High Dynamic Range. Cela signifie que votre téléviseur ou écran affichera plus de dégradés entre les lumières et les obscurités ainsi qu’une meilleure précision des couleurs. En un mot, le HDR fait ressortir les couleurs et rend les images plus réalistes sur un téléviseur. Vous pouvez voir pourquoi c’est quelque chose que la plupart des gens voudraient pour la Nintendo Switch. Il y a tellement de belles couleurs et de styles artistiques dans les jeux Switch, et ce serait bien de les voir affichés à leur meilleur.

Nous ne pouvons qu’espérer que Nintendo finira par sortir une console plus puissante comme la rumeur Switch Pro qui offrira des capacités de résolution plus élevées, une sortie HDR, un stockage interne plus grand, de sorte que vous n’aurez pas à vous fier autant aux cartes microSD et à des temps de chargement plus rapides. . Si cela se produit, nous ne manquerons pas de le couvrir.

Des visuels magnifiques

Nintendo Switch OLED – Console de jeu

Voir les couleurs comme jamais auparavant

L’écran OLED de ce commutateur fait vraiment ressortir les couleurs en mode portable. Cependant, la résolution et les puissances de traitement restent les mêmes que les consoles Switch précédentes.

Héros hybride

Nintendo Switch – Console de jeu

Le système hybride original

La Nintendo Switch fonctionne en mode portable, ou vous pouvez la placer dans sa station d’accueil pour jouer à des jeux sur votre téléviseur. Les Joy-Cons sont amovibles et disposent de commandes de mouvement. Si cela ne suffit pas, il y a des tonnes de jeux les plus vendus à apprécier.

Version portable

Nintendo Switch Lite – Console de jeu

Un système plus petit et moins cher

Jouez à plusieurs des mêmes jeux que la Nintendo Switch originale avec cette version portable uniquement. Il se décline en quatre belles couleurs : rose, jaune, turquoise et gris.

