La Nintendo Switch se vendra-t-elle plus que la PS4 ? 10z viral

Destinée à être la console la plus vendue de la dernière génération (photo : Nintendo)

The Friday Inbox est convaincu que Zelda: Skyward Sword est meilleur sur Switch que sur Wii, car un lecteur attend avec impatience Psychonauts 2.

La tortue et le lièvre

Lire les derniers chiffres de vente de Nintendo est tout simplement irréel. À la fin de l’ère Wii U, cette société était dans les cordes. Ils avaient complètement gaspillé leur succès avec la Wii et étaient obligés de s’humilier en créant des jeux mobiles pour gagner de l’argent. Maintenant, quatre ans plus tard, la Switch est en passe d’être leur plus grande console de tous les temps et il y a de fortes chances qu’elle finisse par battre la PlayStation 4 et gagner la génération, bien que Sony ait plus de trois ans d’avance.

Si Hollywood faisait des films sur les consoles de jeux vidéo qui sembleraient trop ridicules pour être inventés, sans parler de ce qui s’est passé. Si le Switch bat la PlayStation 4, ce qu’il peut faire assez facilement, alors ce sera la deuxième console de salon la plus vendue de tous les temps, derrière seulement la PlayStation 2 – qu’il n’a pas beaucoup de chances de battre (la PlayStation 2 n’avait fondamentalement pas de concurrence dans sa génération donc c’est presque intouchable).

Je ne pense pas que cela ait même d’importance que Switch Pro sorte ou non. Nintendo n’a qu’à vendre 27 millions de Switchs supplémentaires pour battre la PlayStation 4 et il en fera une bonne partie ce Noël avec le Switch OLED. Personnellement, après cela, je préférerais qu’ils aillent de l’avant et fassent un bon Switch 2, mais je ne ferai rien d’aussi inutile que d’essayer de prédire Nintendo.

Lenny

Des hauts et des bas

Donc, ce que vous dites, c’est que dans une génération ou deux, Nintendo pourra se vanter de vendre plus d’un milliard de consoles de jeux vidéo ? Fou. Je suis également impressionné par le fait que Sony ait “rattrapé son retard” si rapidement, même si je suppose qu’il n’y avait vraiment que deux générations “correctes” avant la PlayStation et qu’elles avaient toutes les deux des ventes globales inférieures à celles auxquelles nous sommes habitués de nos jours. Encore 800 millions de consoles en 40 ans, c’est assez incroyable.

C’est en moyenne 20 millions par an ! Cependant, vous savez qu’avec Nintendo, cela n’a jamais été aussi cohérent. Qui aurait pensé qu’ils seraient passés du succès grand public de la Wii à l’échec total de la Wii U à un succès encore plus grand avec la Switch. Ne les comptez jamais mais ne comptez jamais vraiment sur eux pour quoi que ce soit, bon ou mauvais – c’est toujours imprévisible, sauf pour la qualité des jeux.

Considérant que la Xbox n’est qu’une génération derrière Sony, son total est assez décevant, bien qu’il n’y ait jamais eu de Xbox portable, ce qui la renverse un peu. Microsoft a encore beaucoup à surmonter, et ils ont passé toute la dernière génération à faire tourner leurs roues, mais pour le moment, tous les trois sont bien placés.

Tash

Classement des plates-formes

C’est peut-être un peu tôt, mais avez-vous déjà votre exemplaire de révision de Psychonauts 2 ? Je suis étourdi d’impatience. Le premier n’est pas mon jeu de plate-forme préféré (qui va à Rayman Legends ou à l’un des Mario Galaxies), mais c’est mon jeu préféré qui pourrait être classé comme un jeu de plate-forme (si cela a du sens).

Je suis toujours incrédule que nous ayons une suite. J’espère que mon homonyme fera une apparition.

Le cerveau de Dogen

CG : Cela a du sens. Nous ne savons pas encore quel sera l’embargo pour l’examen.

Amiga étourdi

Avec l’annonce du retour de Zool, je pense qu’il est dommage que les classiques Amiga et Atari ST soient très rarement réédités de nos jours. Et quand ils le font, ce sont les versions DOS inférieures.

J’adorerais voir des développeurs comme Digital Eclipse faire le travail avec certains de ces classiques, pour que les versions Amiga fonctionnent sur les consoles modernes et les PC. Stunt Car Racer, Lemmings, Walker, Space Crusade, Hired Guns, Dungeon Master, Brian The Lion, Sleepwalker, Soccer Kid, Cannon Fodder, Fire & Ice, Batman: The Movie ; à tous les jeux, je serais ravi de payer quelques euros pour jouer à nouveau sans avoir à braver le monde étonnamment compliqué de l’émulation Amiga.

Chris Dur

Voleurs de scènes

Zelda : Skyward Sword sur Switch est meilleur pour moi que sur Wii. J’utilise la manette Switch Pro et les commandes, bien qu’elles ne soient pas aussi fluides et précises que, disons, Super Mario Odyssey, elles constituent une amélioration par rapport à l’utilisation de la Wii MotionPlus.

J’ai encore assassiné beaucoup trop d’insectes et de papillons, cependant, tout en essayant de les attraper dans le filet anti-insectes, pour appuyer accidentellement sur le joystick droit.

Le rejouer même si une chose me vient à l’esprit, et je ne pense pas que cela soit souvent mentionné et c’est l’humour et la pensée que Nintendo met dans quelques personnages choisis. La plupart des personnages ne font que trotter un texte banal, mais certains me font juste rire.

Tingle est un excellent exemple et la diseuse de bonne aventure de Skyloft l’est également : « Avez-vous faim de savoir ce que ces grands yeux adorables verront ? Ça vaut bien 10 roupies pour voir les lumières s’éteindre, ses petites mains dansent et entendent ses drôles de bruits.

Chevrolet Malibu (ID PSN)

Décision commerciale

Il semble que de nombreux éditeurs soient surpris de la qualité de leurs jeux, en particulier des jeux que les fans demandent depuis des années. Quel genre de recherche font-ils pour qu’une suite de Pokémon Snap ou un remaster de Mass Effect soient considérés comme surprenants alors qu’ils sont un grand succès ? Je suis sûr que EA, en particulier, a dû en faire des tonnes et pourtant ils ont toujours été pris au dépourvu? Mais je n’ai jamais compris pourquoi ils ont laissé Mass Effect: Andromeda être une affaire à si petit budget de la part de l’équipe B de BioWare.

J’espère que cela signifie que Mass Effect 4 sera traité comme le gros problème qu’il devrait être, bien que cela puisse dépendre de la qualité de Dragon Age 4 avant lui. Le retour d’EA sur les jeux solo est certainement inattendu, mais je suppose que tout cela joue dans ce que les gens ont beaucoup discuté dans la boîte de réception ces derniers temps : que les entreprises ne font rien que pour l’argent. Et je ne dis même pas ça cyniquement. C’est une énorme entreprise d’un milliard de dollars avec des milliers d’employés, ils ne sont pas là pour l’art, ils sont là pour que tout le monde garde son emploi.

Cela ne veut pas dire qu’ils ne s’intéressent pas à la qualité – les meilleurs jeux ont tendance à mieux se vendre – et quand les choses fonctionnent, comme avec Star Wars Jedi: Fallen Order, et j’espère que Dead Space reprendra une décision, même lorsqu’elle est prise par le haricot -compter les comptes peut finir par plaire à tout le monde. Ou du moins la plupart des gens.

Caca

Messe supplémentaire

Je suis proche de la fin de Mass Effect 3 Legendary Edition et je dois dire que j’avais oublié à quel point toute la trilogie est géniale. Ce fut un grand retour nostalgique, je me souviens avoir acheté mon premier téléviseur HD pour jouer au premier jeu, car le texte était illisible sur mon téléviseur à tube cathodique super lourd.

Ouais, celui qui m’a donné une hernie ombilicale pour le sortir de la boîte.

Zombiekicker

Lecture en cours: Far Cry 5 et Risk Of Rain 2 (tous deux pas chers sur le PSN Store)

Plus : Jeux



Pas normal

Je ne sais pas à quel point il est fiable, mais ce wiki sur les ventes de jeux vidéo me dit qu’il a fallu à la PlayStation 4 plus de cinq ans et six Noëls pour atteindre 91 millions d’unités vendues. En comparaison, la Switch a atteint 89 millions en moins de quatre ans et demi, et deux Noëls de moins, donc ça va clairement.

J’aurais juste aimé qu’il y ait des killer apps plus récentes et/ou imminentes, car je n’ai pas l’impression que ce succès reflète l’état de leur calendrier logiciel en termes de jeux ambitieux. En fait, cela encourage probablement encore plus toutes ces sorties à faible effort.

Ce qui, curieusement, me rend un peu heureux qu’il y ait eu une baisse de leurs chiffres de vente. Les problèmes de productivité actuels ne sont peut-être pas de leur faute, mais pendant longtemps, Nintendo n’a probablement pas pu croire à leur chance avec le mariage des ventes de disques et des sorties relativement peu exigeantes, et je n’aime pas penser à l’impact que cela pourrait avoir sur leurs futurs modèles commerciaux. .

En revanche, nous pouvons envisager des ventes record pour les versements les plus récents (et sans doute les meilleurs de tous les temps) tels que Mario Kart, The Legend Of Zelda, Super Mario, Splatoon, Smash Bros., Animal Crossing, etc. Tous excellents des signes d’encouragement du marché que Nintendo devrait orienter les talents de première partie vers le bonheur des fans principaux et le succès suivra en conséquence. Je veux les voir recommencer à investir autant qu’ils en retirent du marché.

Je ne me suis jamais vraiment soucié des rumeurs de modèles Pro et de certaines autres choses qui font la une des journaux. Mais un facteur clé à propos de Switch qui m’excite est que c’est la première fois depuis le lancement de la Game Boy (nonobstant les jeux mobiles) où Nintendo n’a pas eu à diviser les talents de première partie entre plusieurs plates-formes. Cela aurait dû se traduire par de puissantes synergies et un rendement potentiellement beaucoup plus important à partir des ressources mises en commun.

Mais même si (comme je l’espère sincèrement) la pandémie est la principale raison pour laquelle une telle chose ne se produit pas, et pour les périodes sèches de style Wii U entre les éventuelles sorties de grands poteaux de tente, il pourrait maintenant arriver à l’entreprise cette grande portée , les jeux first party ambitieux et de haute qualité ne sont pas aussi nécessaires que les gens comme moi le souhaitent.

Non pas que je suggère qu’ils supprimeraient complètement de tels jeux, mais ils ont sûrement les moyens de doubler la mise sur ce genre de jeux avec un succès potentiellement encore plus grand, alors que maintenant, l’indication du marché peut être que deux ou trois ans entre ces titres sont le vrai sweet spot. Et nous savons qu’ils sont tombés plus d’une fois dans ce bourbier de complaisance.

Panda

CG : Le terrible support post-lancement d’Animal Crossing: New Horizons, au moins une fois qu’ils ont dépassé les choses qu’ils avaient évidemment préparées à l’avance, devrait être une indication de la gravité de Nintendo a été affectée par la pandémie – qui est toujours extrêmement mauvaise au Japon.

La boîte de réception fonctionne également

Je ne m’attendais pas à des nouvelles d’un jeu Zool, c’est une excellente nouvelle ! Y aura-t-il toujours un placement de produit si subtil ?

Ventilateur Commodore

CG : Les Chupa Chups existent-elles encore ?

C’est à ça que ressemblait Zool ?! Dans mes souvenirs Amiga, le personnage était plus mince, plus grand et moins pixelisé. Vous savez : plus comme un ninja, moins comme un scarabée. Des lunettes roses pour Zool – qui savait ?

FoximusPrime81 (gamertag/NN ID/Twitter)

CG : Ils utilisent la version Mega Drive comme point de référence principal, mais au contraire, il avait l’air plus corpulent dans la version Amiga.

Le sujet brûlant de cette semaine

Le sujet de la boîte de réception de ce week-end a été suggéré par le lecteur Julian, qui demande si vous avez déjà été rappelé à un jeu par quelque chose de banal dans la vie réelle ?

Ses exemples incluent des trajets en voiture qui rappellent les jeux de conduite et les vacances d’été qui vous font penser à Far Cry, mais cela peut aller d’un emplacement similaire à un jeu à un petit détail sur un objet ou un gadget du jeu.

Était-ce juste une fois ou cela s’est-il produit beaucoup, et cela s’est-il produit davantage à mesure que les graphismes du jeu sont devenus plus réalistes?

Les petits caractères

De nouvelles mises à jour de la boîte de réception apparaissent chaque matin en semaine, avec des boîtes de réception spéciales Hot Topic le week-end. Les lettres des lecteurs sont utilisées au mérite et peuvent être modifiées en termes de longueur et de contenu.

Vous pouvez également soumettre votre propre fonctionnalité de lecture de 500 à 600 mots à tout moment, qui, si elle est utilisée, sera affichée dans le prochain créneau disponible du week-end.

