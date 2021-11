La Nintendo Switch s’est vendue à plus de 92 millions dans le monde

Le récent rapport financier de Nintendo (via Gematsu) a vanté le succès rapide de la Nintendo Switch, qui a vendu plus de 92 millions de systèmes à ce jour. Cela inclut 3,83 millions d’unités matérielles Switch vendues au deuxième trimestre.

Les ventes de logiciels sont également florissantes, avec plus de 681 millions de jeux vendus, dont 48,6 millions au cours du dernier trimestre de vente. Des ventes à vie de jeux spécifiques ont également été partagées, Mario Kart 8 Deluxe prenant comme prévu la première place avec 38,74 millions de ventes. Peut-être plus étonnant, cependant, est la machine à sous n°2 étant Animal Crossing: New Horizons à 34,85 millions, un jeu qui n’a qu’un an et demi. Le top 10 est complété par Ring Fit Adventure à 12,21 millions, un chiffre encourageant pour un jeu dont le prix est supérieur à la normale grâce à un accessoire intégré.

Le top 10 complet est ici :

Mario Kart 8 Deluxe – 38,74 millions Animal Crossing: New Horizons – 34,85 millions Super Smash Bros. Ultimate – 25,71 millions The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 24,13 millions Pokémon Épée / Pokémon Bouclier – 22,64 millions Super Mario Odyssey – 21,95 millions Super Mario Party – 16,48 millions de Pokémon : Allons-y, Pikachu ! / Pokémon : Allons-y, Évoli ! – 13,83 millions Splatoon 2 – 12,68 millions Ring Fit Adventure – 12,21 millions

Ailleurs dans le rapport, les ventes de nouveaux jeux ont été révélées, avec The Legend of Zelda: Skyward Sword HD en tête du peloton de nouveaux jeux avec 3,6 millions. Apparaissent également pour la première fois New Pokémon Snap à 2,19 millions et Mario Golf: Super Rush à 1,94 million. Enfin, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury continue de se vendre, avec 7,45 millions d’unités déplacées à ce jour.

Bien que la Nintendo Switch continue de voir ses ventes augmenter, les ventes de matériel ont considérablement ralenti grâce à la pénurie continue de puces. Pourtant, il semble que les commutateurs soient entre les mains des joueurs malgré tout.