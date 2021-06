La NMDC en pourparlers avec les banques et les institutions financières pour lever 5 000 crores de roupies pour financer en partie l’aciérie de Nagarnar

Le Comité du Cabinet sur les affaires économiques (CCEA) avait, le 14 octobre 2020, donné son accord de principe à la scission de NSP de NMDC et au désinvestissement stratégique de la société scindée en vendant l’intégralité de la participation du gouvernement à un acheteur stratégique.

Le mineur de minerai de fer géré par l’État NMDC est en pourparlers avec des banques et d’autres institutions financières pour lever une dette d’environ 5 000 crores de roupies afin de financer en partie son usine d’acier de Nagarnar (NSP) en construction de 21 300 crores de roupies qui devrait être opérationnelle d’ici octobre ce année, a déclaré Sumit Deb, président-directeur général de la NMDC.

Mineur pur et simple, NMDC avait conçu en 2009-10 l’usine de Nagarnar de trois millions de tonnes par an (MTPA) à Chhattisgarh avec l’intention de remonter la chaîne de valeur et de diversifier son portefeuille. L’idée était aussi de se prémunir contre les aléas des cours du minerai de fer. Les travaux de mise en place de l’usine ont commencé en 2010-11 et devaient initialement être mis en service d’ici 2016.

Le dépassement de temps a entraîné le dépassement des coûts de l’aciérie. Contre les dépenses initiales estimées de Rs 15 525 crore pour l’aciérie, on estime que NMDC pourrait finir par dépenser environ Rs 21 300 crore pour mettre l’usine en service. NMDC a dépensé un total de Rs 18 562 crore sur l’usine. Il a levé Rs 524 crore du marché obligataire et le reste de ses propres coffres.

«Selon notre estimation révisée, l’aciérie nécessiterait un investissement de 21 300 crores de roupies. Nous avons déjà dépensé Rs 18 562 crore. Nous avons entamé des pourparlers avec des banques et d’autres institutions financières pour lever prochainement environ 5 000 crores de roupies », a déclaré Deb.

Deb a déclaré que la scission proposée de NSP se produira presque au même moment où l’usine sera opérationnelle vers octobre de cette année.

“Une fois l’aciérie défusionnée, la dette sera également transférée avec l’aciérie”, a déclaré le CMD, ajoutant que le taux d’intérêt moyen de la dette devrait être d’environ 7%.

La proposition de désinvestissement a alimenté un sentiment de mécontentement parmi les habitants et en particulier ceux qui ont cédé leurs terres pour l’aciérie. Ils voulaient que l’unité conserve son caractère de secteur public et s’opposaient à ce que le contrôle de gestion soit confié à une entreprise privée. Le gouvernement de l’État est également opposé au plan.

