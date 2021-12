La ‘Noche de Fuego’ mexicaine, parmi les films demi-finalistes pour les Oscars – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

L’Espagne, le Mexique et le Panama sont toujours en lice pour l’Oscar après que l’Académie d’Hollywood ait inclus « El Buen Patrón », « Noche de Fuego » et « Plaza Catedral » parmi les quinze films avec le plus de votes dans la catégorie internationale.

L’institution a annoncé mardi ses demi-finalistes dans dix catégories, dont la meilleure bande originale, où le musicien espagnol Alberto Iglesias a également réussi à figurer parmi les quinze sélectionnés pour son travail dans « Madres Paralelas » de Pedro Almodóvar.

Avec ce processus, l’Académie effectue une projection qui n’affecte pas les catégories d’interprétation. Les nominations définitives seront connues le 8 février.

Des trois propositions tournées en espagnol, celle qui a le plus de chances de se faufiler dans les cinq candidats finaux est le film mexicain, selon les pools de la presse spécialisée, bien que peu de pari sur le panaméen et l’espagnol qui, finalement, ont fait la coupe.

Ils affronteront des films acclamés par la critique tels que « La main de Dieu » en Italie, « La pire personne du monde » en Norvège et « Drive My Car » au Japon, dont le passage en finale est presque garanti.

Cependant, l’un des longs métrages les plus controversés de ces dernières années est laissé de côté, le provocateur « Titane », qui malgré sa Palme d’or au Festival de Cannes n’a pas convaincu les universitaires hollywoodiens et laisse la France sans représentation à ces Oscars.

La sélection de « Titane » a provoqué la division en France, car l’autre prétendante « Petite Maman » récolte plus de récompenses aux Etats-Unis.