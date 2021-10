La noirceur arrive à ‘The Great White Way’: 5 raisons de s’enthousiasmer pour le théâtre new-yorkais

La présence d’acteurs, d’écrivains et de réalisateurs noirs représentés sur les scènes du quartier sacré des théâtres de New York a toujours été minuscule par rapport à celle de leurs homologues blancs. Pour chaque Purlie, il y a 10 South Pacific. Pour chaque coin Amen, il y a 10 décès d’un vendeur. Pour chaque Dreamgirls, il y a 10 Phantom of the Opera.

Broadway et off-Broadway ont présenté plusieurs productions innovantes comme The Wiz ou Fences, nées par des créateurs noirs de Charlie Smalls à August Wilson. Nous avons commencé à voir une augmentation de pièces de théâtre et de comédies musicales provocantes et dynamiques de personnes de couleur au cours des dernières années, telles que Jeremy O. Harris’ Jeu d’esclave, et de Danai Gurira Éclipsé. Et sans aucun doute, l’attention a été aidée par le succès de Lin-Manuel Miranda écraser la comédie musicale Hamilton.

Cependant, la représentation de dramaturges et de réalisateurs noirs cherchant à créer les histoires continue d’être rare. Selon ABC News, seuls 20% d’une saison récente ont été écrits par des personnes de couleur, tandis que 93,8% des réalisateurs de Broadway en 2017-2018 étaient blancs.

Une telle disparité raciale a conduit à la naissance du groupe Broadway For Racial Justice (BFRJ), qui a été créé en 2020 initialement pour offrir une aide financière aux employés de théâtre noirs pendant la pandémie de COVID-19 ainsi qu’un lieu pour divulguer les traumatismes raciaux. se passe sur le lieu de travail. Noax, chanteur et directeur des opérations de BFRJ a récemment déclaré à theGrio que la représentation était également un élément clé :

« La représentation est vraiment la première étape de ce travail. Une fois que vous placez un groupe important et diversifié de personnes dans une pièce, quel soin est-on mis pour s’assurer qu’il s’agit d’un espace sûr pour tous ? Même au sein de nos propres communautés de couleur, il y a tellement d’intersections différentes. »

Alors que les salles de spectacle et les théâtres ont maintenant rouvert au public après être tombés dans la nuit pendant plus d’un an, de nouvelles productions passionnantes dirigées par des Noirs se déroulent ou se profilent à l’horizon à New York. En voici cinq à attendre :

PENSÉES D’UNE COULEUR HOMME

Ouvert le 13 octobre

Théâtre John Golden

Réalisé par Steve H. Broadnax III

Écrit par Keenan Scott II

Mettant en vedette Luc James, Tristan « Mack » Wilds

Cette comédie musicale est un regard expressif sur la vie de sept hommes noirs au cours d’une journée à Brooklyn, NY, tous d’âges, d’origines et de croyances différents. La production combine le chant, la poésie slam et la création orale à cette représentation intense, humoristique et poignante de sept émotions humaines différentes. C’est la première fois que les acteurs et l’équipe de création sont tous occupés par des hommes noirs dans l’histoire de Broadway, selon ABC News.

LE FEU FERME DANS MES OS

Ouvert le 27 septembre

Le Metropolitan Opera House

Réalisé par James Robinson et Camille A. Brown

Écrit par Kasi citrons

Composé par Térence Blanchard

Mettant en vedette Est-ce que Liverman

Autre point de repère, Fire Shut Up In My Bones marque le premier opéra d’un compositeur noir dans l’histoire du Metropolitan Opera, selon The Guardian. Avec Blanchard prêtant ses brillantes notes de jazz et de musique de film, le livret de Lemmons est adapté des mémoires poignantes de Charles Coup, qui raconte l’histoire d’un jeune homme noir aux prises avec un traumatisme sexuel et les conséquences qui s’ensuivent dans sa vie.

Avec une distribution entièrement noire et Brown à la tête de la chorégraphie qui incorpore la danse par étapes directement de HBCU, Feu tais-toi dans mes os a été à guichets fermés et attirera certainement un grand nombre de téléspectateurs lors de sa diffusion en direct dans les cinémas le 23 octobre.

Brown fera ses débuts de réalisatrice à Broadway en 2022 avec la reprise de Ntozake Shange’s pour les filles de couleur qui ont envisagé de se suicider/lorsque l’arc-en-ciel est épuisé, comme le rapporte Playbill.

PROBLÈME À L’ESPRIT

Ouverture le 29 octobre

Théâtre American Airlines

Réalisé par Charles Randolph Wright

Écrit par Alice Enfant

Musique par Nona Hendryx

Mettant en vedette La Chanze

Cette pièce a ouvert ses portes à Broadway en 1955 et devait faire ses débuts à Broadway deux ans plus tard. Mais cela ne l’a jamais fait, jusqu’à maintenant. Cette pièce incroyable, sinon malheureusement adaptée à l’époque, est une chronique des pièges des acteurs et chanteurs noirs naviguant à travers les auditions de Broadway. LaChanze, qui a remporté un Tony en 2006 pour son interprétation de Celie dans The Color Purple, enflamme les paroles de la regrettée Childress, tout en chantant sur une musique originale de Hendryx.

ÉQUIPAGE SQUELETTE

Ouverture le 12 janvier 2022

Théâtre Samuel J. Friedman

Réalisé par Ruben Santiago-Hudson

Écrit par Dominique Morisseau

Mettant en vedette Phylicia Rashad, Chante Adams

Cette pièce contemporaine raconte une histoire bien trop universelle sur la façon dont les gens font face à la perte et à la pauvreté. Alors qu’une usine de Detroit fait face à la fermeture en 2008, un ensemble d’ouvriers d’usine doit s’appuyer les uns sur les autres pour le confort et l’espoir, brouillant ainsi les frontières entre les cols bleus et blancs. Rashad, qui apporte de la classe et de l’expérience à tout ce qu’elle touche, est la vedette de la pièce, dont l’ouverture est prévue pour la nouvelle année.

NOIR PLUS

Ouverture le 11 janvier 2022

Centre de signature de Pershing Square

Réalisé par Scott Elliott

Écrit par John Ridley

Musique par Trotteur Tariq « Pensée Noire »

Avec Tariq Trotter « Black Thought »

Inspiré du 1931 George S. Schuyler roman du même nom, Black No More stars Racines le leader Trotter lors de ses débuts hors de Broadway en tant que Dr Junius Crookman, un médecin noir qui crée une procédure pour blanchir sa peau, comme le rapporte le New York Times. Le voyage satirique à travers l’ère de la Renaissance de Harlem comportera également de la musique et des paroles, toutes gérées par Trotter, avec le livre écrit par Ridley, scénariste du film primé aux Oscars, 12 Years A Slave.

Avec un chorégraphe chevronné Bill T. Jones également à portée de main, cela promet d’être une performance spectaculaire.

