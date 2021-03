La nomination de Kenny Wayne Shepherd annulée aux Blues Music Awards

La nomination de Kenny Wayne Shepherd comme meilleur artiste blues / rock aux Blues Music Awards a été annulée.

La Fondation Blues a pris la décision en raison de l’imagerie du drapeau confédéré que Shepherd utilise. Shepherd a recréé une Dukes of Hazzard Dodge Challenger, ressemblant à la voiture d’origine ‘General Lee’. Shepherd a également présenté le drapeau sur les guitares et autres équipements.

La Fondation Blues a déclaré que l’annulation était conforme à sa position contre le racisme. «La Fondation Blues condamne sans équivoque toutes les formes et expressions de racisme, y compris tous les symboles associés à la suprématie blanche et à la dégradation des personnes de couleur.»

«Nous nous tenons, ainsi que tous les musiciens de blues, fans, organisations et membres de l’industrie de la musique responsables des actions racistes et encourageons des engagements concrets pour reconnaître et réparer la douleur qui en résulte», poursuit le communiqué.

Shepherd dit qu’il reconnaît que le symbole du drapeau confédéré est douloureux pour de nombreux Américains.

«On nous a dit que cette décision avait été prise ces derniers jours; des inquiétudes ont été soulevées concernant l’une des voitures de ma collection de muscle car. La voiture a été construite il y a 17 ans comme réplique et hommage à la voiture emblématique de la série télévisée The Dukes of Hazzard.

«Il y a des années, j’ai mis cette voiture dans un entrepôt permanent. Et il y a quelque temps, j’ai pris la décision de couvrir en permanence le drapeau sur ma voiture parce que c’était complètement contraire à mes valeurs et offensant la communauté afro-américaine, qui a créé la musique que j’aime tant. Je m’excuse auprès de tous ceux qui m’ont blessé involontairement à cause de cela. «

Shepherd dit qu’il condamne absolument toutes les formes de racisme et d’oppression et qu’il le fera toujours. Dans le cadre de l’annulation de la nomination de Kenny Wayne Shepherd, la Blues Foundation a également demandé à son père, Ken Shepherd, de démissionner de son conseil d’administration.

La situation reflète la controverse sur la censure de Morgan Wallen, dans laquelle le chanteur a été retiré des listes de lecture. Maintenant plus d’un mois après que cette controverse a éclaté, Wallen est toujours en tête des ventes et du streaming. Spotify réintègre lentement Wallen dans ses listes de lecture nationales, mais il est toujours absent de sa liste « Hot Country ».

C’est la plus grande liste de lecture country sur Spotify, et de tous droits, Wallen devrait y figurer. La controverse a fait de sa musique une tendance au sommet des charts de musique country. Les fans et les supporters récupèrent ses albums à un rythme record pour montrer leur soutien. Wallen s’est excusé pour l’insulte raciale qu’il a utilisée – et la tentative d’annulation de la culture semble se retourner contre lui.