La nomination de Mukul Roy en tant que chef du PAC ébranle le BJP : les députés démissionnent alors que le panel de la Chambre se dirige en signe de protestation ; Suvendu Adhikari demande l’intervention du gouverneur

Le ghar wapasi de Mukul Roy au Congrès de Trinamool sans démissionner en tant que député, et maintenant sa nomination à la présidence du Comité des comptes publics (PAC), a laissé l’opposition BJP furieuse. Hier, huit députés du BJP ont démissionné en tant que chefs de divers comités de maison pour protester contre la nomination de Roy. Le chef de l’opposition Suvendu Adhikari a conduit la délégation des députés au Raj Bhavan où il a rencontré le gouverneur Jagdeep Dhankhar et a demandé son intervention sur la question. Notamment, le poste de chef du PAC a été conventionnellement réservé au parti d’opposition.

Au cours de la réunion, les députés du BJP ont déclaré au gouverneur que le TMC avait violé la convention bien établie de nommer un député de l’opposition au poste de chef du PAC. Le président du PAC vérifie les comptes du gouvernement. Adhikari aurait également informé que le nom de Roy ne figurait pas sur la liste des six députés que le BJP avait soumise pour le poste de chef du panel.

Adhikari a déclaré plus tard que depuis que Roy avait rejoint le TMC au pouvoir, il ne devait pas être considéré comme un membre du parti d’opposition.

La LoP a allégué que le parti au pouvoir ne voulait pas que l’opposition soit au courant des divergences dans les comptes et a donc choisi quelqu’un de son parti.

« Une délégation de députés de l’opposition dirigée par le chef de l’opposition #WBLA Shri Suvendu Adhikari a appelé le gouverneur de la BM Shri Jagdeep Dhankhar à Raj Bhawan Kolkata aujourd’hui (13 juillet) à 16 heures. Le chef de l’opposition a soumis une réclamation concernant des irrégularités imputables au président du PAC », a déclaré le bureau du gouverneur dans un tweet.

« Comme Votre Excellence le sait, depuis 1967, le président de la Commission des comptes publics du Parlement est issu de l’opposition, généralement le chef de l’opposition ou choisi par le parti de l’opposition. La pratique est similaire dans d’autres législature », lit-on dans le mémorandum soumis par les députés de l’opposition.

