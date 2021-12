La nomination de Trump SCOTUS Neil Gorsuch a peut-être enfreint le code de conduite de la Cour suprême

Le juge de la Cour suprême Neil Gorsuch a récemment dîné avec des sénateurs républicains et de nombreux autres hauts responsables de Washington.

Tous les républicains, bien sûr.

Flickr / Bibliothèque LBJ / https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/

Gorsuch a prêté serment à la Cour suprême après que le siège est resté vacant pendant 14 mois après la mort d’Antonin Scalia.

Le siège de Scalia a établi le record du plus longtemps vacant, car les républicains le tenaient en otage dans l’espoir qu’Obama serait remplacé par un républicain, qu’il soit d’installation russe ou non.

Flickr / Sénatrice Claire McCaskill / https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/

En conséquence, les démocrates étaient presque unanimes à s’opposer à la nomination de Neil Gorsuch. Mais les républicains ont profité de la soi-disant «option nucléaire» pour modifier les règles afin de pouvoir confirmer Gorsuch devant le tribunal à la majorité simple.

Il l’a finalement confirmé en avril 2017 après un vote de 54-45.

« Cour suprême » de Mark Fischer est sous licence CC BY-SA 2.0. Pour afficher une copie de cette licence, visitez https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Il se trouve qu’Elaine Chao est mariée au sénateur Mitch McConnell (R-KY). Les détails du dîner sont rares, mais il est surprenant que Gorsuch ait choisi de s’engager de cette manière.

Bien que personne ne soulève publiquement de questions éthiques pour le moment, le code de conduite met fortement en garde les juges contre toute intrusion dans les questions politiques :

Canon 4 : Un juge peut se livrer à des activités extrajudiciaires conformes aux obligations de la charge judiciaire

« Un juge peut se livrer à des activités extrajudiciaires, y compris des activités liées à la loi et à des activités civiques, caritatives, éducatives, religieuses, sociales, financières, fiduciaires et gouvernementales, et peut parler, écrire, donner des conférences et enseigner à la fois sur des questions juridiques et non juridiques. sujets.

Cependant, un juge ne devrait pas participer à des activités extrajudiciaires qui portent atteinte à la dignité de la fonction de juge, interfèrent avec l’exercice de ses fonctions officielles, porter atteinte à l’impartialité du juge, entraîner des disqualifications fréquentes ou violer les limitations énoncées ci-dessous. »