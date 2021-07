La nomination du prince Harry aux Emmy suscite une réaction contre les « inexactitudes » de l’interview d’Oprah Winfrey | Royale | Nouvelles

Le prince Harry et Meghan Markle ont été nominés pour un Emmy Award pour l’interview explosive du couple avec Oprah Winfrey. L’interview leur a valu un clin d’œil pour la « série non-fictionnelle exceptionnelle hébergée » avant la 73e édition des Primetime Emmy Awards. Cependant, l’auteur royal Robert Jobson a réprimandé la nomination, la qualifiant de “honte”.

Il a ajouté: “Je pense que c’est dommage que l’archevêque de Cantorbéry vérifie l’un des points, en disant qu’il ne les a pas épousés avant le mariage.

“Et il y avait d’autres choses. Je pense qu’Oprah s’est vraiment laissée tomber.

“Elle n’aurait pas dû simplement accepter les déclarations mais poser des questions parce que certaines de ces réponses étaient au mieux floues.”

D’autres inexactitudes présumées de l’interview incluent l’affirmation de Meghan selon laquelle la famille royale a refusé de donner un titre à Archie.

Cependant, il est entendu que leur enfant Archie ne serait devenu prince que lorsque le prince Charles, le père de Harry, deviendra roi à la mort de la reine.

Piers Morgan avait déjà contesté l’affirmation de Meghan dans l’interview d’Oprah selon laquelle elle avait été “réduite au silence” pendant son séjour dans la famille royale.

Un autre commentateur et auteur royal Duncan Larcombe a suggéré que William se sentirait “malade au creux de l’estomac” à cause de la nomination.

Il a dit OK ! Magazine : “L’interview était une attaque contre sa famille et sa femme et est maintenant présentée comme l’un des moments de divertissement de l’année.

“Cela signifie qu’à mesure que les récompenses prennent de l’ampleur, une fois de plus, l’attaque de Harry et Meghan contre l’institution sera répétée encore et encore.”

L’interview sera en compétition avec Stanley Tucci: Searching For Italy et My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman.

Le duc et la duchesse de Sussex ont récemment accueilli leur deuxième enfant Lilibet Diana le 4 juin.