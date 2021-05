La non-nouvelle de Laporta est-elle une bonne nouvelle pour Barcelone?

Il a fallu quelques bonnes semaines à Joan Laporta pour se faire griller par la presse, mais ils ont finalement eu leur chance vendredi matin.

Pour être juste envers le nouveau président, il a répondu à toutes les questions du mieux qu’il pouvait, mais il n’y avait pas vraiment beaucoup de «bonnes nouvelles» à en sortir.

Lionel Messi n’a toujours pas dit qu’il quittait le club, ce qui est clairement un bon signe, bien qu’il n’y ait toujours pas d’accord et que les supporters aient seulement la parole du président que les choses évoluent dans la bonne direction.

Eh bien, il ne va pas dire que quelque chose de différent concernant le meilleur joueur de l’histoire du Barça, n’est-ce pas?!

Photo de Joan Valls / Urbanandsport / NurPhoto via .

Les fans qui ne veulent pas de Ronald Koeman à proximité du club ont également été laissés en ragoût.

Le Néerlandais était un autre cas d’espèce, dans lequel Laporta ne pouvait ni confirmer ni nier s’ils recherchaient d’autres candidats appropriés, ou s’ils permettraient à Koeman de voir la deuxième année de son contrat.

Ce dernier scénario aurait du sens d’un point de vue financier, étant donné qu’ils devraient débourser quelque part dans la région de 13 millions d’euros pour le payer un an plus tôt.

En disant cela, l’argent va et vient et ils peuvent sûrement supporter un paiement de 13 millions d’euros si cela signifie obtenir quelqu’un sur place qui peut motiver le club dans la mesure où il ramène le trophée de la Ligue des champions au club.

Bien sûr, le candidat entraîneur souhaité par Laporta, Pep Guardiola, est catégorique sur le fait qu’il reste à Man City, qu’ils remportent ou non la Ligue des champions, et pourquoi ne le ferait-il pas?!

L’attrait pour revenir au «club de son cœur» sera énorme, mais pas tant qu’ils sont dans leur état actuel.

Photo de Joan Valls / Urbanandsport / NurPhoto via .

De nouvelles signatures seront apparemment faites la semaine prochaine bien qu’il ne dévoile pas les noms. Nous savons tous qui ils sont de toute façon, donc rien de nouveau à y glaner non plus.

L’Espai Barca étant également un sujet de débat, étant donné qu’il y a 14 ans, lorsque les plans originaux de Norman Foster ont été soumis, Laporta ne s’engagerait pas non plus dans une grande mesure, à part suggérer que les choses devaient être réglées et cela coûterait plus cher.

Ce qui, encore une fois, le savaient déjà.

Pour quelqu’un d’ordinaire aussi charismatique, charmant et optimiste, ce n’était pas vraiment sa meilleure heure en termes de transmission d’informations positives.

Mais aucune nouvelle n’est une bonne nouvelle, non?

Espérons qu’il devrait y avoir eu quelques changements à cette époque la semaine prochaine, et les supporters du Barça pourront alors regarder les Euros dans un état d’esprit positif et déjà attendre avec impatience la nouvelle saison.