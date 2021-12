La non-présentation des Game Awards de Nintendo prouve qu’il n’a tout simplement besoin de personne d’autre

Je n’ai pas vu ça. (Image: Nintendo Life)

La semaine dernière, c’était The Game Awards 2021, un événement organisé et hébergé par Geoff Keighley qui est censé rassembler toute l’industrie pour une célébration générale des jeux vidéo – et quelques récompenses aussi (après tout, c’est là dans le nom). Les opinions varieront, bien sûr, mais peut-être pour les fans de Nintendo plus que pour les autres, ce fut une année décevante qui a donné plus de poids que jamais à l’argument selon lequel l’ensemble de l’émission est de toute façon plus de la publicité que des récompenses.

Le fait est que, bien qu’il soit fréquemment comparé aux Oscars, les événements ne se ressemblent vraiment pas. Vous ne regardez pas les Oscars en pensant que vous pourriez voir la révélation du prochain film de Marvel ou du dernier de Wes Anderson, n’est-ce pas ? Dans le cas des Game Awards, les « récompenses » sont une ruse pour attirer l’attention de tous, des entreprises comme des consommateurs ; l’un des facteurs qui a permis à Keighley d’en faire un si grand événement – ​​celui qui donne l’apparence extérieure des « Oscars des jeux » – presque depuis sa création en 2014.

Keighley se dispute avec les plus grands noms pour tenter d’obtenir des révélations juteuses que nous, les joueurs, aimons tellement … Bien qu’il s’agisse en principe d’une remise de prix, pour de nombreux joueurs, c’est devenu une sorte de « Winter E3 ».

Les récompenses elles-mêmes sont au fur et à mesure, les gagnants et les perdants se sentant aussi méritants ou non comme ils le font à chaque fois que des trophées brillants sont distribués. Il ne s’agit pas de minimiser les réalisations des développeurs qui ont gagné, ou les jeux eux-mêmes, mais les récompenses – toutes les récompenses – sont, par nature, un peu stupides et ne valent pas la peine de s’énerver, peu importe la façon dont ils sont élus ou celui qui les prend. à la maison le trophée. C’est un peu gratifiant qu’avec 180 minutes à remplir (et même le fan de TGA le plus ardent concéderait probablement que le spectacle était trop long), divers prix ont été pressés dans le segment d’avant-spectacle.

Mais comme je l’ai dit, il ne s’agit pas des récompenses. Keighley se dispute avec les plus grands noms pour tenter d’obtenir des révélations juteuses que nous, les joueurs, aimons tellement – ​​le genre d’annonces que vous attendez d’un événement de style conférence pour les détenteurs d’une plate-forme. Bien qu’il s’agisse d’une cérémonie de remise de prix, pour de nombreux joueurs, c’est devenu une sorte de « Winter E3 » – en particulier avec le « Summer Game Fest » désormais établi comme un contrepoint affilié et annuel. Geoff Keighley s’est retrouvé dans la position de croiser les doigts et d’espérer que les grandes entreprises apportent une révélation charnue lorsqu’elles se rassemblent pour collecter un gong et fouetter leurs marchandises existantes.

Je n’ai pas vu ça non plus. (Image : The Pokémon Company / Nintendo)

Les fans de Nintendo qui ont assisté à tout le spectacle ont probablement tiré la paille la plus courte de toutes. Après avoir regardé en arrière et analysé le modèle des révélations de Zelda et Smash Bros., j’étais personnellement convaincu que Nintendo apporterait quelque chose aux Game Awards. Metroid Prime 4 ? Aucune chance. Souffle de la nature 2 ? Un très long plan, certes, mais pas totalement impossible. Bayonetta 3 ? Probablement pas, mais ne vous inquiétez pas – nous entendons que cela progresse bien.

Si, après tout, les Game Awards ne sont qu’un ensemble glorifié de publicités pour les grandes entreprises du jeu vidéo, pourquoi ne pas présenter un ou deux jeux à venir ? Il y a un public mondial là-bas pour la publicité. Sûrement Nintendo jetterait-il un os à Keighley?

Ce que je pensais en fait que nous verrions, c’est une mise à jour de la bande-annonce de Kirby and the Forgotten Land avec un nouveau gameplay, peut-être, ou la révélation d’un nouveau monstre de forme Hisuian de Pokémon Legends : Arceus, ou quelque chose du retardé Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp pour nous tenir jusqu’en 2022. Pas une énorme nouvelle annonce ou une bande-annonce CG sur mesure, mais un petit extra exclusif pour tous ceux qui ont écouté cet événement diffusé en direct dans le monde entier. Si, après tout, les Game Awards ne sont qu’un ensemble glorifié de publicités pour les grandes entreprises du jeu vidéo, pourquoi ne pas présenter un ou deux jeux à venir ? Il y a un public mondial là-bas pour la publicité. Sûrement Nintendo jetterait-il un os à Keighley?

Non. Pas un haricot. Eh bien, à moins que vous ne comptiez que le président de Nintendo of America se présente pour accepter personnellement le prix de la meilleure aventure d’action, principalement pour brancher Metroid Dread. Pour MercurySteam et l’équipe derrière ce jeu, c’est évidemment un grand moment et la présence de Doug Bowser a du sens dans une capacité de remise de prix, mais cela semblait étrange lorsque les attentes (et la réalité) des TGA sont si différentes. Oui, Bowser était l’os que Nintendo a lancé à Geoff cette année.

En fait, sans rien d’autre à montrer, sa présence pourrait être interprétée de manière peu charitable comme un moyen rentable de conserver les apparences et d’éviter l’apparence d’orgueil maintenant que Nintendo est sur une bonne séquence. Sans aucune annonce de première partie, les annonces liées à Switch ont été laissées à une petite poignée de tiers – Tête de tasse DLC, Persona 4 Arena Ultimax, Monster Hunter Rise Détails du DLC et amiibo. La plus grande nouvelle de Switch était peut-être que Sonic Frontiers arrive sur la console, ce qui n’était pas garanti.

En fait, l’absence totale d’annonces de première partie au TGA 2021 a mis en évidence à quel point les événements externes sont superflus pour Nintendo de nos jours. Du bout des lèvres, l’importance d’événements comme celui-ci et l’E3, mais Nintendo n’en a tout simplement plus besoin. Il s’agit moins d’avoir un contrôle total sur la messagerie (bien que ce soit invariablement un facteur), et plus encore que l’entreprise ne soit pas pressée de révéler quoi que ce soit si ce n’est pas dans son emploi du temps précis. Même avec le public mondial et tout ce faste hollywoodien, Nintendo a estimé que cela ne valait pas la peine de se présenter avec des jeux propriétaires ou des DLC de quelque sorte que ce soit.

Image : Les Game Awards / Nintendo

De toute évidence, Nintendo n’est pas obligé de montrer quoi que ce soit, mais il y a une attente – dans ce cas, une attente qui a été construite depuis 2014, et avec deux des plus grandes séries de jeux aussi. La non-présentation de 2021 est bien loin d’il y a sept ans, lorsque nous avions Shigeru Miyamoto et Eiji Aonuma assis pour un chinwag génial avec un gameplay de Breath of the Wild à la télévision. Bien sûr, la Wii U était en train de sombrer à l’époque, donc la société était dans une position très différente ; une occasion d’annoncer que, hé, Nintendo est toujours là et Zelda arrive ! n’était pas quelque chose à laisser de côté.

Il est tout simplement surprenant de voir à quel point l’affichage de cette année a connu un revirement après le soutien affiché avec les révélations des années précédentes. Il n’y avait vraiment rien en 2021 : pas de costume DLC pour Mario Golf, pas de version physique Ultimate Edition pour Smash Bros. Ultimate qui regroupe tous les DLC — le Super Smash Bros. Ultimate Ultimate Edition ! – et pas de publicité Ring Fit avec Pedro Pascal et Carl Weathers. Pour l’amour de Dieu, donnez-nous un mème si rien d’autre ! Nada.

Il semble que Sonic soit sorti vainqueur des TGA de cette année. Sonic Frontiers a rempli le quota BOTW en monde ouvert (même s’il ressemble un peu plus à « Sonic of the Colossus » d’après les images), et la bande-annonce du film Sonic the Hedgehog 2 avait l’air plutôt bien – géniale, même. Oui, Sonic a passé une soirée décente, bien qu’en vérité, il ait couru cette course en particulier sans aucune opposition.

Et TGA 2021 n’était pas que pessimiste. Une poignée de petits studios indépendants ont attiré une attention qu’ils ne pourraient jamais espérer autrement. Notamment, le jeu de l’année est allé à It Takes Two, un jeu qui a également remporté le prix du meilleur jeu familial, laissant Nintendo ressembler à des imbéciles dans une catégorie qu’il a généralement emballé et mis en sac au stade des nominations. Peut-être que les fans de Microsoft et de Sony se sont sentis mieux à propos de l’émission et de l’investissement de trois heures nécessaire pour tout regarder.

Pour l’anecdote, on a l’impression que plus de gens que jamais ont sauté de regarder les TGA de cette année, ou – plus précisément – ​​ils l’ont sauté et n’ont pas l’impression d’avoir raté quoi que ce soit.

Dites ce que vous aimez à propos de Keighley (et comment il a abordé les problèmes d’inégalité endémique et de faute professionnelle dans l’industrie de la manière la plus vague possible), mais il a quelque chose d’un travail impossible avec The Game Awards, même s’il s’est peint dans ce particulier coin. Afin d’attirer les plus grandes annonces, il est obligé de jouer au ballon lorsque des entreprises comme Nintendo se présentent sans rien, le tout sur la vague promesse que l’année prochaine, il pourrait y avoir un teaser Zelda ou Metroid prêt à partir, à condition qu’il corresponde au calendrier.

Assez juste; comme je l’ai dit, aucune entreprise n’est obligée d’assister ou de montrer quoi que ce soit. Ils peuvent faire ce qu’ils veulent, mais cela ne constitue pas une émission engageante pour un téléspectateur, quel que soit votre investissement dans les « Oscars des jeux ». Pour l’anecdote, on a l’impression que plus de gens que jamais ont sauté de regarder les TGA de cette année, ou – plus précisément – ​​ils l’ont sauté et n’ont pas l’impression d’avoir raté quoi que ce soit. Cela pourrait ne pas être un problème pour Nintendo alors qu’il surfe sur la vague de succès de Switch, même si cela devrait certainement amener Geoff Keighley à réfléchir longuement et sérieusement au spectacle de l’année prochaine.

Donc, revenons à l’attente d’un Direct, alors.

