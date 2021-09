La normalité rétablie dans les banques PSU paralysées par de mauvais actifs collants: le ministre des Finances Nirmala Sitharaman

Elle a déclaré que de nombreux changements se produisaient dans le secteur bancaire à un rythme rapide grâce à la numérisation. (Déposer)

Le ministre des Finances de l’Union, Nirmala Sitharaman, a déclaré dimanche que le gouvernement était en mesure de ramener la normalité en ce qui concerne le montage d’actifs non productifs (NPA) dans la plupart des banques du secteur public qui sont une source de préoccupation depuis 2014.

Le Centre, en plus d’injecter le capital requis, a surveillé les banques PSU avec une évaluation et des examens réguliers tout en prenant des mesures correctives rapides.

Inaugurant les célébrations du centenaire de la Tamilnad Mercantile Bank (TMB) à Tuticorin, Sitharaman a déclaré que les problèmes du secteur bancaire sont des problèmes majeurs qui concernent l’ensemble du pays, ce qui a également fait que tout le monde se sente concerné par le secteur.

«Après 2014, nous avions été témoins de problèmes majeurs de NPA dans les banques PSU, il a fallu cinq à six ans pour inverser la tendance et ramener la normalité dans la plupart des banques. Alors que les banques ont dépensé de l’énergie dans le processus de reprise, tout en essayant de développer leurs activités », a-t-elle déclaré.

Tout en parlant de l’efficacité du système bancaire, elle a déclaré que la voie à suivre pour toute banque était d’adopter des solutions technologiques complètes.

« Aujourd’hui, la technologie financière est le domaine le plus important et en l’utilisant, nous pourrions croiser les données dans des formulaires. L’auto-remplissage des données d’un consommateur a été très utile et cela ne peut se faire que par la numérisation et la direction de la TMB devrait penser à une plus grande utilisation de la numérisation. La numérisation ne peut être évitée pour votre bien et pour le bien des clients », a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré que de nombreux changements se produisaient dans le secteur bancaire à un rythme rapide grâce à la numérisation. « Il n’est pas nécessaire d’ouvrir une succursale dans un endroit qui n’a pas de banque. Pour accéder au compte bancaire d’un client des personnes qui y vivent, toutes sortes de technologies sont disponibles aujourd’hui. Même assis de Tuticorin, on peut répondre aux besoins bancaires des personnes vivant dans de petits villages grâce à la technologie », a-t-elle déclaré.

Sitharaman a déclaré que même pendant la pandémie de Covid-19 avec l’utilisation de la numérisation via des correspondants bancaires, les décaissements financiers du gouvernement étaient distribués aux nécessiteux après vérification de leurs coordonnées.

« Le Premier ministre Narendra Modi était clairement conscient que la banque est importante et n’a pas hésité à ce qu’il puisse y avoir des comptes à solde nul s’ils étaient ouverts dans le cadre du programme Jandhan Yojana, lancé en 2014. Il a assuré que chacun doit détenir un compte bancaire et pouvoir pour effectuer des transactions », a-t-elle déclaré.

KV Rama Moorthy, directeur général et PDG de la TMB, a déclaré: «Pour aider les emprunteurs à surmonter l’impact négatif de Covid-19, à ce jour, la banque a couvert 13 753 bénéficiaires et l’exposition à hauteur de 1 567,62 crore de roupies. À l’ère de la banque numérique, nous avons été la première banque à introduire la robotique dans le coffre à devises pour trier et regrouper les devises afin de fournir un service de qualité aux clients. Le décaissement de prêts aux unités pharmaceutiques et de soins de santé sera au cœur d’une série d’événements et d’initiatives d’une année.

