Matter, une norme de connexion pour les appareils domestiques intelligents soutenue par Apple, Amazon, Google et d’autres, a retardé son déploiement jusqu’en 2022. Le calendrier initial était de faire apparaître le premier matériel certifié Matter d’ici la fin de 2021.

Matière Maison Intelligente

Anciennement appelé Connected Home Over IP, ou CHIP, Matter unifierait les connexions réseau utilisées par divers appareils domestiques intelligents. Cela permettrait aux produits d’entreprises comme Apple, Google et Amazon de travailler ensemble. Tobin Richardson

Le président et chef de la direction de la Connectivity Standard Alliance, a écrit le billet de blog expliquant le problème.

Nos plans affinés incluent le développement continu du SDK et du programme de certification au 2e semestre 2021, ciblant une version « pré-vote » de la spécification technique disponible pour les membres à la fin de l’année. Au cours du premier semestre 2022, nous prévoyons la sortie du SDK, les premiers appareils certifiés et l’ouverture de notre programme de certification formel.

Le retard serait causé par un plus grand nombre d’entreprises rejoignant le projet et par des complications dues à la variante delta de COVID-19.