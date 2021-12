La norme de maison intelligente Matter, soutenue par Apple, prévoit également une alternative de diffusion universelle à AirPlay

En 2019, Apple a annoncé qu’il s’associait à Samsung, Amazon, Google et la Zigbee Alliance pour créer une norme plus ouverte et sécurisée pour les accessoires pour la maison intelligente. Le projet devait initialement être lancé en 2021, mais a ensuite été reporté à 2022.

Un nouveau rapport de The Verge approfondit aujourd’hui un autre aspect de l’initiative Matter : une nouvelle technologie de casting universelle qui pourrait rivaliser (ou remplacer) AirPlay…

Le rapport note qu’en plus de l’objectif de Matter d’améliorer l’interopérabilité entre les innombrables différentes normes de maison intelligente disponibles aujourd’hui, Matter vise également à améliorer le contrôle de la télévision. Cela se présente sous la forme d’un nouveau protocole de connectivité, mais qui est dit « agnostique de la plate-forme ».

Matter TV, comme nous l’appellerons pour l’habitude d’un nom officiel, permettra de contrôler les fonctions de base d’un téléviseur – augmenter/baisser le volume, changer de chaîne, contrôler les entrées et sorties et basculer entre les ports HDMI. « Mais surtout, vous pouvez également faire du casting », a déclaré à The Verge Chris DeCenzo, ingénieur principal en développement logiciel chez Amazon Lab126.

Le rapport poursuit en expliquant que la spécification Matter TV utilisera initialement la communication « application à application », « au moins jusqu’à ce que les téléviseurs et les lecteurs vidéo en streaming deviennent compatibles avec Matt ».

La technologie ici n’est pas spécifique au niveau du système, comme avec AirPlay d’Apple. Il semble être plus proche du Cast de Google, où les applications devront développer un support pour cela, au moins au début. Mais comme AirPlay, et comme pour toutes les communications de Matter, c’est entièrement local. La communication d’un appareil à l’autre utilise Matter comme canal. Au lancement, Matter utilisera Ethernet, Wi-Fi et Thread comme protocoles de communication.

Ce qui reste incertain, c’est quel type de plates-formes de streaming ajoutera la prise en charge de Matter TV. L’exigence, au moins au début, serait que des applications comme Hulu et Netflix intègrent Matter TV comme elles ont AirPlay et Chromecast. Si les applications l’adoptent largement, cela pourrait devenir une alternative viable (ou même un remplacement pour) la technologie de moulage propriétaire actuelle.

La norme Matter pour les appareils domestiques intelligents et la communication continue d’être de plus en plus attrayante. Comme toujours, cependant, la question est de savoir s’il existe réellement un moyen de mettre Google, Apple, Samsung et Amazon sur la même page. Encore une fois, la promesse de Matter est d’accessoires pour la maison intelligente « agnostiques de plate-forme », mais ces entreprises ont l’habitude de faire exactement le contraire.

Quoi qu’il en soit, il devrait être intéressant de regarder le déploiement de Matter en 2022. D’après ce que nous savons maintenant, il n’a pas été retardé davantage, mais cela pourrait certainement toujours changer.

Le rapport complet de The Verge vaut la peine d’être lu et peut être trouvé ici.

