En 2019, Apple a annoncé qu’il s’associait à Samsung, Amazon, Google et la Zigbee Alliance pour créer une norme plus ouverte et sécurisée pour les accessoires pour la maison intelligente. Appelé alors « Maison connectée sur IP » et finalement renommé « Matériel », le lancement a maintenant été retardé jusqu’en 2022.

Les premiers accessoires compatibles avec Matter devaient arriver plus tard cette année, et Apple jette les bases de la prise en charge d’iOS 15. Le PDG de la Connectivity Standards Alliance (CSA) Tobin Richardson a annoncé le retard dans un article de blog aujourd’hui, comme le rapporte The Verge.

Bien que Matter lui-même ait une “spécification complète des fonctionnalités”, le groupe doit encore terminer le développement du SDK et du programme de certification par lequel les développeurs pourront obtenir à la fois le matériel existant et le nouveau matériel officiellement étiqueté comme étant approuvé par Matter. Alors que l’objectif initial était d’effectuer une grande partie de ce travail cette année, avec le déploiement du premier matériel certifié Matter d’ici la fin de 2021, le nouveau calendrier repousse cela à quelque temps vaguement dans la première moitié de 2022.

Des entreprises telles que Philips Hue ont promis d’apporter le support Matter à leurs accessoires existants, ce qui pourrait arriver au début de 2022. Comme le souligne Stacey Higginbotham, cependant, de nouveaux accessoires compatibles Matter ne sont pas probables avant la seconde moitié de 2022. Higginbotham écrit dans son excellente newsletter :

Richardson a donné plusieurs raisons pour lesquelles le Matter Working Group (anciennement connu sous le nom de Project Connected Home over IP Working Group) a décidé de retarder la spécification. Ils comprenaient la résurgence de la pandémie de COVID-19, l’ajout de 29 autres sociétés aux membres de Matter et le défi de fournir un kit de développement logiciel de haute qualité dans le cadre de la spécification. Le retard est décevant, mais ce n’est pas un choc énorme. Ce que les gens derrière Matter essaient de faire est audacieux. L’objectif est de fournir un protocole de maison intelligente interopérable qui permet aux appareils de communiquer entre eux et de partager leurs capacités. Cela aidera à surmonter les défis de la construction d’une maison intelligente, où les consommateurs doivent se demander si leur ampoule fonctionnera avec Alexa ou Google, ou si leurs serrures de porte peuvent parler à leurs capteurs de sécurité. Tous les appareils certifiés Matter pourront fonctionner ensemble ; les consommateurs pourront choisir parmi plusieurs assistants numériques, hubs et applications selon leurs besoins.

Idéalement, une fois les premiers accessoires compatibles Matter lancés, tout aura valu la peine d’attendre. Apple a promis que Matter permettra aux fabricants d’appareils de créer plus facilement des appareils compatibles avec la maison intelligente et les services vocaux tels que Alexa d’Amazon, Siri d’Apple, Assistant de Google et autres.

