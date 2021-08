Matter, la norme de connectivité pour la maison intelligente soutenue par Apple, ne sera pas déployée avant 2022, selon le groupe.

Le président et chef de la direction de la Connectivity Standard Alliance, Tobin Richardson, a déclaré dans un article de blog que Matter disposait désormais d’un calendrier mis à jour :

En mai de cette année, nous avons vu un chemin de développement avec les premiers appareils jusqu’à la certification d’ici la fin de l’année en 2021. Avec l’achèvement de plusieurs événements de test et de prévisions, nos membres ont mis à jour le calendrier pour refléter un engagement à garantir que le SDK , et les outils associés, sont prêts à répondre aux attentes du marché lors de leur lancement et permettent un large écosystème de produits Matter interopérables. Nos plans affinés incluent le développement continu du SDK et du programme de certification au 2e semestre 2021, ciblant une version « pré-vote » des spécifications techniques disponibles pour les membres à la fin de l’année. Au cours du premier semestre 2022, nous prévoyons la sortie du SDK, les premiers appareils certifiés et l’ouverture de notre programme de certification formel.