La norme hybride d’aujourd’hui pourrait être la crise sur le lieu de travail de demain

La façon dont vous travaillez aujourd’hui pourrait créer des problèmes en aval. Nous décrivons ce que vous devez savoir pour gérer un lieu de travail hybride.

Devriez-vous aller au bureau aujourd’hui ou pas ? À la maison, il y a des distractions à gérer, des problèmes technologiques et la perte de productivité potentielle du travail à la maison.

Si vous surmontez les distractions et la technologie, vous serez peut-être beaucoup plus productif à la maison. Mais l’incertitude de savoir si vous verrez vos collègues fait désormais partie du tissu social des environnements de travail. Les questions quotidiennes de « Où dois-je travailler aujourd’hui ? » ou « Est-ce que mon équipe me tiendra au courant ? » sont exacerbés par le problème plus important de ce qui se passera ensuite avec la pandémie.

Aujourd’hui, dans l’expérience quotidienne des dirigeants et de leurs équipes, il y a un degré beaucoup plus élevé d’ambiguïté et d’incertitude. Le bureau distant, et avec lui, le bureau hybride, ont créé de nouvelles opportunités et de nouveaux défis.

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a résumé le changement vécu en 2020 en déclarant : « Nous avons vu l’équivalent de deux ans de transformation numérique en deux mois ». Des recherches récentes ont montré que 74% des directeurs financiers prévoient de déplacer une grande partie de l’organisation vers le travail à distance.

Les équipes utilisent plusieurs canaux de communication, parfois pour la première fois. Il y a eu une augmentation spectaculaire de l’utilisation du chat en direct, du courrier électronique et de la vidéo – environ la moitié des employés dans près de 2 600 moyennes et grandes entreprises en Australie, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, à Singapour, en Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis ont déclaré que leur entreprise avait considérablement augmenté son utilisation de ces outils.

Malgré cela, les gens ont de plus en plus de difficultés à se connecter, avec des équipes réparties entre la maison et le bureau. La fracture géographique créée par le travail hybride génère des inquiétudes et de l’anxiété, car les gens luttent pour obtenir les informations et font face au temps dont ils ont besoin pour faire progresser leur travail de manière significative.

Maintenant que la vidéo est devenue un outil central dans la communication d’équipe, il y a aussi de nouveaux problèmes. Les situations hybrides peuvent créer deux catégories de participants : ceux qui ont un accès complet aux personnes, aux opportunités et aux informations lors de la réunion, et ceux qui n’en ont pas.

Les silos s’exacerbent. Il est courant que les gens limitent leurs interactions à leur groupe de collègues plutôt qu’au groupe plus large lorsqu’ils sont au bureau. On pense que nous sommes de moins en moins capables de connecter et de lire les gens, grâce à la pandémie.

Tout cela met la pression sur les dirigeants et les équipes. Cela amène à se demander si votre lieu de travail d’aujourd’hui est adapté à l’entreprise que vous voulez demain.

Et pourtant, les dirigeants peuvent parfois être les derniers à être convaincus.

Fait intéressant, il y a un groupe de la main-d’œuvre qui se porte bien dans des conditions hybrides – et c’est celui qui est le plus susceptible de lire cet article. Selon le Work Trend Index de Microsoft, 60 % des chefs d’entreprise seraient « prospérants » tandis qu’un pourcentage similaire de la génération Z ne « survit » ou lutte pour le bien-être et la santé mentale.

Il est assez facile de passer sous silence les rapports d’incertitude et de stress au travail. Les dirigeants me demandent parfois, alors que nous discutons de l’état de leurs effectifs : « Y a-t-il vraiment un problème ? C’est une bonne question. Et qui doit être abordé par une solide compréhension de la nature du travail, du lieu de travail et des équipes qui l’utilisent. Les dirigeants ont également besoin de leur intelligence pour s’assurer qu’ils jugent correctement la situation.

Il existe une tendance massive à surestimer la positivité de l’expérience en milieu de travail. À titre d’exemple, il existe un écart de 23 % entre les perceptions des employeurs et des employés concernant la flexibilité des horaires (Workforce, 2021). Les employeurs sont beaucoup plus optimistes que leurs employés. En raison de cette tendance, certains employeurs ignoreront l’expérience des employés et finiront par être mal informés, estimant que les problèmes signalés ne sont « pas si graves ».

Les employeurs qui souhaitent créer un lieu de travail où les gens sont inspirés pour donner leur meilleur travail doivent porter une attention particulière à la réalité de ce que vivent leurs employés. Il y a lieu de s’inquiéter.

Lorsque les équipes sont réparties entre la maison et le bureau, les membres des équipes distantes se sentent souvent désavantagés lors des réunions par rapport à ceux qui sont physiquement ensemble. Ils vivent la solitude en raison de malentendus et d’un manque d’indices non verbaux, de conversations informelles et d’occasions de se mêler, exacerbant les inquiétudes concernant le rejet. Cela peut créer des inégalités, qui sont une clé fondamentale de la motivation humaine au travail. En d’autres termes, l’inégalité est garantie de saper la volonté et l’intérêt de votre peuple à contribuer au-delà de son strict minimum.

Les jeunes ont le sentiment de passer à côté du mentorat et des compétences générales qu’ils auraient reçus en travaillant aux côtés de collègues plus âgés au bureau qui pourraient les aider à faire avancer leur carrière. Le nombre de connexions établies par les nouvelles recrues au travail est en baisse de 17% par rapport à avant la pandémie.

Hannah McConnaughey, Product Marketing Manager, a décrit son expérience en tant que nouvelle recrue chez Microsoft : pandémie. Sans conversations dans les couloirs, rencontres fortuites et petites discussions autour d’un café, il est difficile de se sentir connecté, même avec mon équipe immédiate, et encore moins d’établir des liens significatifs au sein de l’entreprise.

Une communication non structurée et non planifiée ajoute de la pression au stress et actuellement, 62 % des appels et des réunions sont ponctuels.

Néanmoins, nous pensons qu’il est possible de créer aujourd’hui un lieu de travail qui inspirera les gens demain. En effet, il appartient aux dirigeants comme vous et aux influenceurs comme nous de trouver un moyen de s’assurer que cela se produira.

Voici quelques maximes que nous respectons dans le milieu de travail moderne en évolution. Les connaître peut vous aider à éviter une crise de communication et de productivité née d’un travail hybride mal géré.

L’emplacement idéal de chaque équipe dépendra de la nature de leur travail et des préférences individuelles. C’est parce que les préférences individuelles pour la flexibilité varient énormément. Le travail à domicile d’une personne est associé à une productivité accrue, tandis que le travail à domicile de son coéquipier ne signifie rien d’autre que de la distraction.L’emplacement idéal pour chaque équipe changera dynamiquement. Les préférences continueront d’évoluer au fur et à mesure que les exigences liées au mode de vie et au travail changent et se développent. Pour certains, leur emplacement idéal peut être le bureau, pour d’autres, leur bureau à domicile et pour d’autres, un troisième espace complètement différent. Le mois prochain, différentes conditions changeront la donne. La personne qui ne se souciait jamais de pouvoir croiser ses collègues au café du rez-de-chaussée en a maintenant envie. Le membre de l’équipe qui a juré que le travail à domicile n’était pas pour eux parle maintenant de le maintenir sous une forme ou une autre.La technologie ne détient pas toutes les réponses. Il est absolument nécessaire d’améliorer la technologie pour garantir que les travailleurs à distance se sentent sur un pied d’égalité avec ceux du bureau et ne soient pas relégués à être une boîte sur un écran. La réalité virtuelle peut commencer à offrir quelque chose ici, une fois qu’elle offre des expériences de rencontre qui semblent réelles. Il y a seulement quelques semaines, j’ai parlé avec une technologue qui a partagé à quel point certaines expériences de réalité virtuelle ont été pour elle de manière convaincante et réalistes.Les conversations en personne sont des conversations de la plus haute qualité. Les sujets sensibles, complexes et nuancés sont mieux traités en personne. Les conversations en personne ont la plus grande authenticité et fournissent la source la plus riche d’informations indispensables. On peut comprendre beaucoup de choses à partir de la façon dont quelque chose est dit, pas seulement de ce qui est dit. S’il n’est pas possible de tenir ces conversations en personne, la meilleure chose à faire est d’être complètement à distance. L’hybride est un compromis, et parfois nécessaire, mais quelle part devez-vous en tolérer ? Et dans quelle mesure gérez-vous ses risques ? Après avoir étudié et acquis une riche expérience professionnelle dans la science de la communication, je peux garantir que les réunions hybrides mal gérées créent des points douloureux.L’espace pour se mêler est tout aussi important que l’espace pour collaborer. Le bureau doit maintenant être suffisamment convaincant pour inciter les gens à entrer dans l’espace. Un grand nombre d’employeurs réduisent radicalement la taille de leurs bureaux. Désormais, lorsque les gens entreront au bureau, ce sera pour se mélanger et collaborer. Le bureau devra particulièrement bien prendre en charge ces deux fonctions de communication clés, selon le ratio qui convient à la nature du travail. Cela aura un impact sur le nombre et la taille des salles de réunion et des espaces de collaboration et sur la fonctionnalité de chaque espace. Cela peut signifier que votre bureau commence à avoir l’air plus «social» qu’auparavant, les cafés et les espaces refroidisseurs d’eau jouant un rôle plus important.

Nous pouvons créer des lieux de travail qui incitent les gens à faire leur meilleur travail. Les dirigeants doivent mettre leur propre expérience de côté pour bien écouter l’expérience de leurs employés.

Auteur : Fontaine Nina

Nina Fountain travaille avec des leaders visionnaires avec la responsabilité de 250 personnes ou plus, pour libérer leur potentiel de lieu de travail hybride. Elle y parvient en travaillant avec des équipes de direction pour définir et mettre en œuvre leur lieu de travail hybride. Nina est à la pointe des lieux de travail à distance et flexibles depuis 2011, lorsqu’elle a dirigé… Voir le profil complet ›