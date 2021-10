La norme pour discuter des décès dus au COVID change soudainement – ​​RedState

Hier, la nouvelle a été annoncée que le général Colin Powell était décédé après avoir contracté COVID-19. L’ancien responsable de Bush et l’ancien républicain avaient 84 ans. Il suivait également un traitement contre le cancer, cependant, le traitement lui-même se serait bien passé jusqu’à ce qu’il attrape le coronavirus.

Powell a également été entièrement vacciné, ce qui a représenté une réalité gênante pour de nombreuses personnes. Comme je l’expliquerai plus tard, je ne sais pas pourquoi.

Mais ce qui était si intéressant pour moi, c’est la rapidité avec laquelle les normes ont changé en ce qui concerne la façon dont vous êtes censé discuter des personnes qui meurent de COVID. Pendant près de deux ans, l’affirmation prédominante a été que si quelqu’un meurt avec COVID, il meurt de COVID. Les gens étaient appelés théoriciens du complot pour avoir osé suggérer que de nombreux décès se sont réellement produits en raison de conditions préexistantes.

Pourtant, tout à coup, il est maintenant nécessaire de mentionner que Powell avait un cancer et avait 84 ans lorsqu’il a parlé de sa mort. Bizarre, non ?

Alors maintenant, nous sommes obligés de parler de conditions préexistantes et de circonstances atténuantes lorsqu’une personne meurt de COVID après près de deux ans après s’être fait dire que nous ne sommes pas autorisés à le faire ? Incroyable. https://t.co/ioVDjKGkon – Bonchie (@bonchieredstate) 19 octobre 2021

Non. GEN Powell luttait avec succès contre le myélome multiple, un cancer des cellules sanguines, et ce combat a compromis son système immunitaire – ce qui était un défi de taille lorsqu’il a contracté COVID. https://t.co/zPt2Q3PFle – Jake Tapper (@jaketapper) 18 octobre 2021

Voici la chose. Je ne suis pas du tout contre le fait de fournir un contexte complet lorsque des gens meurent de COVID. Powell avait un cancer et il est probable que son système était suffisamment immunodéprimé pour rendre le vaccin largement inefficace. Il était aussi très vieux. Avec l’obésité, c’est la principale comorbidité qui conduit aux décès dus au COVID. Zut, je pense en fait que c’est une bonne chose d’être honnête avec les gens sur les groupes qui courent le plus grand risque de coronavirus. Prétendre rhétoriquement qu’une personne de 90 ans ayant des problèmes de poids court le même risque qu’une personne de 25 ans en bonne forme a toujours été trompeur et stupide.

Pourtant, pourquoi fournir un tel contexte a-t-il été réprimandé avant la mort de Powell ? Il est toujours mort de COVID, non? Oui, il avait des comorbidités qui ont compliqué toute récupération possible, mais la plupart des personnes décédées de COVID tout au long de la pandémie l’ont également fait. Si vous deviez parcourir les rôles de décès, vous trouveriez presque certainement des centaines de milliers de cas où le défunt ne serait probablement pas décédé sans une condition préexistante.

Pourtant, parce que notre société dans son ensemble a cette obsession de présenter les vaccins comme absolument parfaits, vous obtenez ces normes changeantes qui ne font que perpétuer l’incohérence. Les vaccins ne sont pas à toute épreuve. Cela ne devrait pas prêter à controverse d’admettre cela, et cela ne diminue pas le fait qu’ils offrent généralement une excellente protection contre les maladies graves et la mort.

Comme je l’ai déjà dit, les gens apprécient l’honnêteté. Cela ne fait que créer plus d’hésitation lorsque les médias et d’autres se précipitent pour changer les règles au moment où quelque chose ne correspond pas à leur récit.