La norme pour la domotique de Google, Apple et Amazon est retardée et ne verra le jour qu’en 2022 | La technologie

La matière n’est pas une réalité et il semble qu’il reste encore beaucoup de temps à faire. Le système qui vise à unifier la domotique a subi un nouveau retard et maintenant sa date de lancement est prolongée jusqu’en 2022.

En mai de cette année, Google, Apple et Amazon ont annoncé au monde qu’ils unissaient leurs forces pour créer une norme capable d’unifier la domotique. La nouvelle a été bien accueillie par les passionnés de gadgets intelligents et connectés.

Les promesses sur la table étaient nombreuses et l’une d’entre elles était que d’ici la fin de cette année nous connaîtrions les premiers produits compatibles avec cette nouvelle norme. Cette promesse semble ne pas être tenue.

La matière ne verrait le jour qu’en 2022, la date n’est pas précisée donc ça peut être à la fois dans les premiers mois de l’année et presque à la fin. La nouvelle de ce retard viendrait de la main du PDG de l’entreprise.

Dans l’article qu’il a publié sur le blog de l’entreprise, il explique pourquoi Matter n’est pas encore prêt à être diffusé dans le monde. Ce qu’il commente, c’est que le groupe de développement n’a pas encore terminé plusieurs aspects de cette nouvelle norme..

L’un des aspects à compléter est le SDK ou kit de développement logiciel, cela sert de boîte à outils de développement logiciel. De plus, il y a toute la question des normes dans les anciens et les nouveaux produits.

C’est pourquoi les développeurs ont encore du mal à créer le programme de certification pour les nouveaux et les anciens produits., ouvrant ainsi la possibilité d’utiliser des ampoules, interrupteurs et autres éléments avec cette nouvelle norme.

Les espoirs sont grands sur Matter et il semble qu’à l’heure actuelle les utilisateurs les plus enthousiastes ne gagnent que dans les déceptions. Nous devrons attendre que le PDG fasse une autre déclaration dans laquelle il donne une date de lancement fixe, bien que si tout continue comme avant, Matter pourrait manquer plus de temps que prévu.