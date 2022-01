La North American Bitcoin Conference approche et l’un de ses participants pourrait aller dans l’espace

La North American Bitcoin Conference 2022 arrivera dans un peu plus d’une semaine et, avec elle, le fait qu’un de ses participants aura la possibilité de voyager dans l’espace. Oui, vous avez très bien lu, le voyage sera dans l’espace. On vous dit tous les détails !

Qu’est-ce que la conférence Bitcoin nord-américaine? Que pouvez-vous trouver dans cet événement?

Alors que l’industrie de la crypto-monnaie a évolué parallèlement à la technologie Blockchain, les conférences à travers le monde sont devenues de plus en plus populaires. En fait, le rôle clé que ces événements ont pour la croissance de ce monde ne peut être ignoré.

De cette façon, la North American Bitcoin Conference s’est imposée comme l’un des événements les plus importants de l’industrie. Et c’est qu’il a réussi à rassembler les personnalités les plus pertinentes de l’industrie et avec des expériences de classe mondiale.

Que trouve-t-on dans une conférence de ce niveau ? Hackathons, galeries de jetons non fongibles (NFT), sessions de podcast en direct avec des leaders d’opinion et bien plus encore. En fait, selon la déclaration partagée avec CriptoTendencia, cette année la conférence comportera des master classes ; spécifiquement sur Bitcoin, NFT, Metaverse, Defi, DAO, Stablecoins, Blockchain, et plus encore.

Parmi les conférenciers confirmés figurent:

Mark Cuban, milliardaire, propriétaire de 18 sociétés de blockchain Harry Yeh, directeur général de Quantum Fintech Group Kathleen Breitman, co-fondateur de Tezos Peter Smith, PDG et fondateur de Blockchain.com Craig Sellars, co-fondateur de Tether Vanessa Grellet, responsable de croissance du portefeuille chez Coinfund.

Par conséquent, il est clair que la North American Bitcoin Conference rassemble des technologues et des pionniers de premier plan pour partager des informations privilégiées, une sagesse non conventionnelle et des connaissances de l’industrie, des innovations et des opportunités.

Cette conférence est donc idéale pour ceux qui souhaitent s’immerger dans le monde des crypto-monnaies et de la technologie Blockchain. De ceux qui font leurs premiers pas aux experts qui veulent continuer à approfondir.

Quand et où aura-t-il lieu ?

La huitième édition de la North American Bitcoin Conference aura lieu du 17 au 19 janvier 2022, au James L. Knight Center, Miami. On estime que 4000 personnes y assisteront.

Et les billets sont en vente dès maintenant sur le site officiel de l’événement, btcmiami.com, avec l’ensemble du programme de la conférence et de l’événement.

De plus, il convient de garder à l’esprit qu’il y aura deux formats : un en direct et un en ligne pour ceux qui ne pourront pas assister à Miami. Par conséquent, les billets pour l’événement en direct sont à 999 USD tandis que, pour assister en ligne, il est à 199 USD. Vous pouvez accéder à une réduction de 25%, en entrant le code au moment de l’achat CryptoTrend25.

Cependant, dans cinq jours, le prix du billet passera à 1 500 USD et probablement à mesure que la date de l’événement approchera, il continuera d’augmenter. Donc, si une personne veut y assister, il est conseillé d’acheter les billets le plus tôt possible.

Voulez-vous aller dans l’espace? Ici vous avez une chance!

Oui c’est vrai. Selon le communiqué, lors de la North American Bitcoin Conference 2022, un billet pour l’espace sera tiré au sort parmi ses participants par Astranaut.

« Cette opportunité historique représente le summum des efforts pionniers de l’humanité pour se développer et innover dans les domaines des voyages spatiaux, des crypto-monnaies et de la blockchain », indique le communiqué.

« Nous sommes ravis d’être à la conférence nord-américaine Bitcoin 2022 parmi les innovateurs et les premiers utilisateurs qui aideront à façonner cet avenir passionnant qu’Astranaut vise à créer grâce à la NFT, à la cryptographie et aux voyages et formations spatiaux sans précédent… », a déclaré Shannon Graham, fondatrice et PDG d’Astranaut.

Par conséquent, le cadeau aura lieu sur la même scène où des centaines de projets ont été lancés dans l’industrie, tels que Ethereum, Litecoin, Dash, Blockchain Capital et bien d’autres. En fait, un fait curieux est qu’il s’agit de projets qui, collectivement, ont une capitalisation boursière de plus de 568 milliards de dollars.

De cette façon, Moe Levin, PDG de Keynote, a assuré qu’ils étaient maintenant ravis de lancer un véritable être humain dans l’espace depuis la scène de Miami.

Alors oui, toute personne qui assiste à la North American Bitcoin Conference 2022 entrera automatiquement et gratuitement au Space Ticket Giveaway. Sans aucun doute, ce concours sera l’un des moments les plus attendus de tout l’événement et vous pouvez toujours y participer.

