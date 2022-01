La Norvège, deuxième obstacle pour la ‘Navy’

01/01/2022 à 23h00 CET

Après les débuts contre le Chili avec de bons sentiments, c’est au tour de l’Espagne d’endosser cette première victoire en Coupe ATP 2022 avec une autre série contre la Norvège de Casper Ruud.

L’Armada a remporté la première victoire à Sydney avec un duel acharné de Pablo Carreño sur Alexandre Tabilo par 6-4 et 7-6 (4). Derrière la, Roberto Bautista Il a montré sa meilleure version en battant Cristian Garín (6-0 et 6-4). « J’ai joué un grand match. Le niveau a été très bon. J’ai aimé la vitesse de mes coups & rdquor;, a commenté l’Espagnol après le match. Pedro Martinez Oui Alexandre Davidovitch ils ont scellé la série avec un 3-0 en battant le couple Quartiers Oui Languette (7-6, 6-4 et 10-7).

L’équipe scandinave arrive à la rencontre ce matin devant les Espagnols dans le besoin après avoir chuté lors de la première journée contre la Serbie. L’équipe des Balkans a battu la Norvège par le minimum qui a commencé derrière sur le tableau d’affichage avec la victoire de Philippe Krajinovic sur Viktor Durasovic par 6-2 et 7-5. Casper Ruud égalé gagner à Dusan Lajovic (6-3 et 7-5) mais ce sont les doubles balkaniques formés par Krajinovic Oui Nikola Cacic celui qui a ajouté le point décisif avant Ruud Oui Durasovic par 7-6 (3) et 6-3.

L’Espagne et la Norvège ouvriront la deuxième journée du groupe A de l’équipe matinale australienne, tôt le matin du dimanche au lundi en Espagne. Encore une fois, ce sera Pablo Carreño, en tant que numéro deux espagnol qui ouvrira la série avec un duel contre Durasovic, qui occupe la 345e position du classement ATP dans un affrontement sans précédent entre les deux.

Après cette rencontre, ce sera au tour de Baptiste, qui a brillé à son retour en équipe espagnole, bouleversant le Chilien Cristian Garin. Cette fois, il aura un nouveau test décisif avant Ruud, qu’il n’a affronté qu’une seule fois, avec une victoire pour le Castellón.