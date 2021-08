La Norvège, indemne de COVID-19, construit sa scène de vente au détail de luxe – WWD

La Norvège a réussi à atténuer les effets des blocages liés au COVID-19 et elle sort de la pandémie avec l’une des économies les plus robustes au monde. Les consommateurs locaux achètent en toute confiance chez eux, les acheteurs internationaux reviennent lentement mais sûrement, et il y a un éventail de nouveaux développements à Oslo, des nouveaux musées au nouveau centre des arts et de la culture Oslobukta.

Cela a créé un nouvel appétit pour la mode de luxe, un marché encore relativement nouveau pour la Norvège – et les marques locales et internationales en récoltent les fruits.

« La Norvège gagne en confiance et devient plus exploratrice en matière de mode ; Les Norvégiens étaient déjà des adopteurs précoces en termes de technologie et de style de vie, mais ils se tournent maintenant de plus en plus vers la mode et les loisirs », a déclaré Annette Lund, directrice générale du gestionnaire immobilier de luxe Promenaden.

Les Norvégiens cherchent également à tirer le meilleur parti de l’élan mondial autour de la mode scandinave, avec des événements locaux comme le Oslo Fashun Festival, qui vient de s’associer à la Copenhagen Fashion Week et mettra en œuvre le même ensemble d’exigences de durabilité 2023 pour les marques participantes.

Il y a aussi des développements majeurs dans le commerce de détail : Promenaden a injecté plus de 33 millions de dollars dans la rénovation du grand magasin de luxe d’Oslo Steen & Strøm, amenant pour la première fois de grands noms internationaux de la beauté et de la mode dans le pays et aspirant à « posséder le luxe » en Norvège.

Dans le même temps, certains labels indépendants de la ville connaissent une croissance impressionnante contre toute attente et attirent l’attention internationale.

La marque familiale Holzweiler est l’un de ces noms. Malgré la pandémie, la marque a réussi à développer ses activités de commerce électronique et de gros de 176 et 49%, respectivement. Son attitude décontractée; la qualité, les matériaux durables et la capacité à marier streetwear et couture ont trouvé un écho encore plus profond dans le paysage actuel.

Le label a également attiré l’attention des détaillants mondiaux comme Net-a-porter, Harrods, Selfridges et Browns tout en continuant à développer sa présence à la maison puisque braquer les projecteurs sur Oslo reste une priorité.

C’est pourquoi la marque réinvestit dans sa ville natale avec Holzweiler Platz, un nouveau concept de vente au détail et « projet de rêve » pour les fondateurs Andreas et Susanne Holzweiler. Son ouverture est prévue en septembre.

Le nouvel espace mélange la nourriture, l’art et la mode avec un nouveau restaurant surnommé Café Platz, des collaborations d’artistes annuelles et un concept de design saisissant axé sur les lignes courbes, l’espace ouvert et le minimalisme scandinave.

«La pandémie nous a donné le temps de vraiment réfléchir à tout, nous sommes donc encore plus convaincus que le moment est venu de vraiment créer cet endroit pour manger, penser et être. C’est notre propre terrain de jeu », a déclaré Andreas Holzweiler, PDG de la marque.

L’idée était de créer un espace aussi esthétique qu’accueillant. D’où les accents de bois chaleureux, les meubles modernistes et les arcs courbes, inspirés de l’élément eau.

Le magasin proposera également des pièces de collections passées et une exposition d’artistes annuelle, à commencer par Marianne Hurum, qui présentera un mélange de sculpture, de peinture, de photographie et d’installations.

« Nous pensons que le futur consommateur est principalement motivé par un objectif, il attend plus que la transaction physique de biens. Les marques doivent offrir un marché d’idées. Notre objectif est de fusionner la mode, la nourriture, l’art, la musique et la culture dans un espace avec de nombreuses collaborations polyvalentes à la fois pour les talents établis et émergents », a ajouté Holzweiler, qui a admis que s’aventurer dans le secteur de la restauration était plus difficile que lui. imaginé.

Cela signifiait s’approprier pleinement la conception de l’espace et amener de nouveaux talents à bord, comme le chef cuisinier Petter Nystrom, qui possède une vaste expérience de la gastronomie. Hurum a également créé des œuvres d’art sur mesure pour le restaurant.

L’effort supplémentaire en valait la peine, car le nouvel espace polyvalent vise à offrir un avant-goût de tout ce que les Holzweiler représentent, à savoir la famille, les relations sociales et la créativité.

« Il y a quelque chose de tellement rassembleur dans la nourriture. Tout d’abord, la nourriture est une nécessité, tandis que la mode est plus agréable à avoir après tout. Deuxièmement, c’est toujours dans la cuisine où tout le monde se réunit, nous voulions donc créer un endroit où nous pourrions passer du temps avec nos amis et notre famille et où nous pourrions avoir des collaborations, l’art et l’architecture se réunissent », a déclaré Holzweiler, ajoutant que de nouveaux emplacements de magasins sont en préparation, avec Londres en tête de liste.

La marque présentera également cette semaine sa nouvelle collection printemps 2022 sous forme numérique à la Fashion Week de Copenhague.

Le nouvel espace Holzweiler fait partie d’un effort à l’échelle de la ville pour revitaliser la scène créative d’Oslo. Le magasin est situé dans le nouveau quartier du front de mer d’Oslobukta, entre l’opéra de la ville et le nouveau musée Munch. La zone est développée en tant que centre culturel pour faciliter «le commerce, les discussions et une connexion avec le reste du monde».

La refonte ambitieuse du grand magasin Steen & Strøm, qui se trouve être le grand magasin le plus ancien au monde, contribue également à dynamiser la scène de la vente au détail de luxe de la ville et à faire d’Oslo une destination importante pour les marques de luxe.

Le gestionnaire immobilier Promenaden a investi dans le magasin pour créer un nouvel institut de beauté ; nouvelle entrée sur Karl Johans gate, la rue commerçante la plus fréquentée de la ville, et lancement de marques et de concepts qui manquaient en Norvège – et en Scandinavie dans son ensemble.

« L’idée est née parce qu’il manquait quelque chose d’équivalent en termes d’échelle et de qualité en Norvège. Le marché norvégien est fort – à la fois en termes de résilience pendant la pandémie de COVID-19 et car il bénéficie de l’un des pouvoirs d’achat les plus forts au monde », a déclaré Lund.

Elle a souligné l’opportunité de construire une nouvelle entrée sur la porte Karl Johans, qui a une fréquentation annuelle de 13 millions de personnes, et de puiser dans la population croissante et de plus en plus avertie d’Oslo. « Steen & Strøm a une histoire de 224 ans. Elle s’est développée parallèlement à la ville d’Oslo, à la fois en termes de population – lors de son ouverture, Oslo comptait 9 000 habitants et elle est depuis passée à 1,5 million – et en termes de développement urbain, avec des ajouts récents à la ville tels que le musée national et le musée Munch.

L’ambitieux projet de réaménagement comprend un nouvel aménagement intérieur pour améliorer la fluidité du magasin ; un coin luxe à la française ; le premier espace de toilettage pour hommes en Norvège ; la première boutique Dior Beauty dans les pays nordiques, et de nouvelles fonctionnalités technologiques pour permettre aux clientes d’essayer le maquillage en numérique dans l’institut de beauté.

Le résultat jusqu’à présent est “une croissance à deux chiffres en termes de nombre de visiteurs et de chiffre d’affaires” depuis que les magasins ont été autorisés à rouvrir à Oslo en mai dernier.

Des efforts continus sont également déployés pour élargir la gamme de marques du détaillant et aider à attirer de grands noms de la mode sur le marché norvégien, car les clients locaux ont développé un plus grand appétit pour les marques internationales aux côtés des produits de base scandinaves comme Filippa K et Acne Studios.

C’est une opportunité attrayante pour les marques de mode étant donné la force du marché norvégien alors que le monde rouvre et que les restrictions COVID-19 sont levées.

«La Norvège a adopté une approche relativement légère des restrictions COVID-19 et les magasins ont été négociés jusqu’à la fin janvier de cette année avant de fermer jusqu’au début mai, ce qui signifie que nous avons été moins touchés par rapport à d’autres pays, avec des rapports indiquant que la Norvège sera l’une des économies les plus robustes à sortir de la pandémie », a expliqué Lund. “Le commerce de détail norvégien en particulier a fait preuve de résilience en raison de l’augmentation des achats locaux, avec une croissance à deux chiffres l’été dernier et une croissance à deux chiffres semaine après semaine depuis sa réouverture en mai.”