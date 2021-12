La Norvège magnifie sa légende avec un retour spectaculaire

19/12/2021 à 19:35 CET

L’équipe féminine norvégienne de handball a élargi sa légende et a égalé la Russie en tant qu’équipe la plus titrée de l’histoire de la Coupe du monde après avoir remporté ce dimanche son quatrième titre de championne universelle en battant la France 22-29 lors d’une finale de Coupe du monde d’Espagne dans laquelle les Nordiques perdu jusqu’à six buts en première mi-temps.

La France

L. Glauser ; Flippes (2), Foppa (3), Granier (2), Horacek (1), Lassource (2), Pineau (4) -départ sept- Darleux, Kanor, Nocandy (1), Minko (2), Sercien-Ugolin (2), Toublanc (1), Valentini, Zaadi (2).

Norvège

K. Lunde ; Aune (3), Dale (5), Mork (5), Kristiansen (2), Jacobsen (2), Reistad (6) -à partir de sept- Aardahl, Arntzen, Breistol, Herrem, Hogdahl, Ingstad, Oftedal (4), Solberg (2).

Partielles toutes les cinq minutes

2-2, 5-5, 9-7, 12-8, 15-10, 16-12/16-16, 19-19, 19-22, 20-24, 21-26, 22-29.

Arbitre

Viktoria Alpaidze et Tatyana Berezkina (Russie). Ils ont exclu Zaadi/Dale.

Mais même ainsi, l’équipe norvégienne n’a pas baissé les bras, emmenée par un spectaculaire Silje Solberg, qui a ajouté onze arrêts en seconde période, a complètement retourné le tableau d’affichage en une trentaine de secondes au cours desquelles ceux de Thorir Hergeirsson ils ont quitté les champions olympiques actuels en seulement six buts.

La France a fini par jeter l’éponge à la vitesse de déplacement des femmes scandinaves, avec Oftedal prenant la tête dans la direction du match. Nora Mørk, joueuse de Kristiansand Vipers, est revenu à être décisif dans le travail offensif.