La Norvège, prochain obstacle pour “Los Hispanos”

25/07/2021 à 22:35 CEST

L’équipe espagnole de handball poursuit son voyage aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 après avoir battu une Allemagne difficile à ses débuts. L’Espagne certifie ainsi une nouvelle victoire dans son bagage rutilant : des 17 dernières rencontres, Los Hispaniques ils n’ont cédé que trois fois et seuls la Hongrie et le Danemark les ont battus en match officiel.

Norvégiens, qui Ils ont une équipe vraiment excitante et sont un candidat clair pour une médaille dans cette édition des Jeux Olympiques, ils n’ont pas réussi à battre l’équipe espagnole lors des dix dernières confrontations directes. Que ce soit en Coupe du monde, en Europe ou en amical, l’Espagne a remporté l’équipe nordique depuis 2000.

Le match est un duel clé pour les aspirations des deux équipes du groupe A, qui comprend également le Brésil, l’Argentine, la France et l’Allemagne.. Sur le papier, les rivaux les plus dangereux pour les intérêts des Espagnols sont l’Allemagne, la Norvège et la France, qui Ils choisissent d’obtenir une médaille olympique dans cette édition de Tokyo 2020.

Expérience versus ambition

Les Espagnols ont participé jusqu’à neuf fois aux Jeux Olympiques depuis 1972 et ont un total de trois médailles de bronze à leur palmarès.: Les Hispaniques ont atteint la troisième place en 1996, 2000 et 2008. L’équipe actuellement dirigée par Jordi Ribera n’a jamais joué de finale olympique et est sans aucun doute le grand objectif de cette excellente génération de joueurs..

Les Norvégiens ne sont pas une équipe avec beaucoup d’expérience dans les tournois olympiques, puisque Tokyo 2021 ne sera que la deuxième édition à laquelle ils participent. C’était en 1972, avec une neuvième place insuffisante. Les pays nordiques, cependant, ont grandi ces dernières années et l’équipe a atteint un médaille d’argent aux Coupes du monde 2017 et 2019 et de bronze au Championnat d’Europe 2020.