La Norvège riposte à l’ingérence de l’UE « Nous avons cédé beaucoup d’autorités » | Monde | Nouvelles

in

Erna Solberg : la Grande-Bretagne deviendra une nouvelle superpuissance après le Brexit

Favorisé pour remporter le pouvoir aux côtés d’autres groupes de gauche lors d’une élection le mois prochain, mettant fin à huit ans de régime conservateur, le Centre vise à modifier l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), pierre angulaire des relations UE-Norvège depuis 1994. Le chef du Parti du centre Trygve Slagsvold Vedum a expliqué : « Nous pensons que nous avons donné trop d’autorité à l’UE, en particulier dans le domaine de l’énergie, et que nous devrions reprendre cela.

L’agriculteur de 42 ans tente d’élargir l’attrait de son parti au-delà de sa base agraire en promettant de décentraliser les fonctions gouvernementales et d’apporter des emplois et de la prospérité aux régions rurales de la Norvège, qui n’est pas elle-même membre de l’UE.

Centre s’est opposé à l’adoption par la Norvège du troisième paquet énergétique de l’UE en 2019, qui a libéralisé les marchés en interdisant aux fournisseurs de contrôler les pipelines et les réseaux électriques et en créant l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER).

Le parti craignait que l’agence, créée pour améliorer la coopération entre les régulateurs nationaux, n’oblige la Norvège à construire davantage de lignes électriques vers l’Europe et ainsi à augmenter les prix de l’électricité nationale.

La Première ministre norvégienne Erna Solberg et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen (Image: GETTY)

Trygve Slagsvold Vedum du Parti du centre (Image: GETTY)

M. Vedum, l’un des deux candidats de l’opposition cherchant à remplacer la Première ministre conservatrice Erna Solberg, a ajouté : “Ce sera un gros combat, car les bas prix de l’électricité en Norvège sont un avantage concurrentiel pour nos industries.”

Le gouvernement et le parti travailliste avec lesquels M. Vedum doit coopérer pour conquérir le pouvoir estiment que de telles inquiétudes sont exagérées et qu’une pression pour modifier l’accord de la Norvège avec l’UE pourrait déclencher un processus semblable au départ de la Grande-Bretagne du bloc.

M. Vedum, cependant, a rejeté ces préoccupations.

Il a expliqué: “Ce sont deux choses complètement différentes. La Norvège ne met fin à rien.

JUST IN: Qu’est-ce que l’UE a jamais fait pour le Royaume-Uni? Un rapport expose le traitement – ​​Merkel est heureuse

Erna Solberg, Premier ministre norvégien (Image : GETTY)

“Nous avons des accords en place et nous voulons voir comment nous pouvons améliorer ces accords.”

Longtemps opposé à la fois à l’adhésion et à l’accord EEE, le Parti du centre a assoupli sa position sur ce dernier cette année, promettant de rechercher des améliorations plutôt que de démissionner purement et simplement.

M. Vedum a déclaré: “Rien ne sera compromis.

A NE PAS MANQUER

Le plus grand Brexit perdant des pays de l’UE exposés dans un nouveau rapport [INSIGHT]

Famille royale EN DIRECT: la reine «terrifiée» pour Camilla dans le livre Harry [LIVE]

BBC Weather: Carol Kirkwood avertit que des conditions orageuses frapperont la Grande-Bretagne [FORECAST]

Fiche d’information sur la Norvège (Image : GETTY)

La Norvège n’a jamais été membre de l’Union européenne (Image : GETTY)

“Mais il y a un développement constant dans les accords entre la Norvège et l’UE et ce ne peut pas être seulement l’UE qui va renégocier avec nous, nous devons également être capables de rechercher des changements.”

Les Norvégiens ont rejeté l’adhésion à l’UE en 1972 et 1994 et se sont plutôt contentés d’un accord qui donne à la nation de 5,4 millions d’habitants l’accès au marché unique du bloc de 450 millions de consommateurs en échange de l’adoption de nombreuses règles et réglementations de l’UE.

Le Parti du centre est un critique à long terme de son arrangement actuel avec Bruxelles.

Subventions Covid proposées pour les pays de l’UE (Image: Express)

S’exprimant en décembre, Sigbjorn Gjelsvik, porte-parole du Parti du centre sur les relations avec l’UE, a déclaré : « Nous devons discuter des alternatives.

“L’accord que nous avons maintenant est mauvais.”

Écrivant en 2017, Erik O Eriksen de l’Université d’Oslo a déclaré : « Lorsque l’on considère le volume considérable d’accords et la création de nouvelles autorités et agences de l’UE auxquelles la Norvège cède sa souveraineté, les implications pour l’indépendance nationale et la démocratie sont graves. »

Stratégie commerciale de l’UE (Image : Express)

La Norvège avait renoncé à sa souveraineté dans un certain nombre de domaines par le biais d’un vote à la majorité régulière, payant à peu près le même montant que les membres de l’UE (via les contributions financières de l’EEE) et était soumise au droit de l’UE sur la même base que les États membres de l’UE, a-t-il souligné.

M. Eriksen a ajouté : « La Norvège a renoncé à sa souveraineté sans rien recevoir en retour sous la forme d’une codétermination que l’adhésion à l’UE lui aurait accordée.

« Le principe de « pas d’imposition sans représentation » rendu célèbre lors de la guerre d’indépendance des États-Unis ne semble pas s’appliquer à la Norvège contemporaine. »