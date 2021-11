La Norvège se joint à la Suède pour interdire le minage de crypto

La Norvège envisage une proposition d’interdiction de l’exploitation minière cryptographique présentée par deux responsables suédois de la réglementation, a laissé entendre le ministre des Gouvernements locaux Bjørn Arild Gram dans une interview à Euronews. À l’heure actuelle, le pays nordique « envisage des mesures politiques possibles » pour relever les « défis liés au minage de crypto-monnaies ».

Gram a déclaré qu’ils examinaient les solutions proposées par les régulateurs suédois dans ce contexte. La semaine dernière, Euronews a rapporté que des responsables de deux des principaux régulateurs suédois s’étaient alarmés qu’il ne serait pas possible d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat à moins que l’extraction de preuves de travail ne soit interdite dans toute l’Europe.

En quoi le PoW est-il nocif pour l’environnement ?

Dans le système de preuve de travail, des problèmes mathématiques doivent être résolus pour valider les transactions qui se produisent sur un réseau donné. Au fil du temps, le nombre de blocs dans la chaîne augmente, rendant le processus plus difficile. Cela nécessite plus de puissance de calcul et d’énergie pour résoudre les problèmes.

Une course aux armements

Cela a entraîné une sorte de course aux armements parmi les mineurs, qui se disputent la première place pour valider un nouveau bloc et gagner une nouvelle crypto-monnaie. La capacité du matériel de minage est directement proportionnelle à la probabilité d’obtenir la pièce.

L’exploitation minière est très populaire en Europe du Nord

Cette année, les pays nordiques ont vu l’extraction de crypto-monnaie prendre de l’importance sur leurs territoires alors que les producteurs ont fui la Chine au milieu de la répression contre la crypto, attirés par de grandes quantités d’électricité renouvelable et des prix de l’énergie plus bas.

Cependant, la croissance du minage de crypto-monnaies s’accompagne d’un coût d’opportunité selon les régulateurs suédois. L’énergie renouvelable du pays est détournée des usages domestiques, industriels et de transport au profit du Bitcoin (BTC / USD) et d’autres devises.

Selon Gram, il est difficile de justifier l’utilisation intensive d’énergies renouvelables même si Bitcoin pourrait avoir des avantages à long terme.

La plus grande entreprise d’énergie verte de Suède rejette les allégations des régulateurs

La semaine dernière, les régulateurs financiers et environnementaux suédois ont signé une proposition visant à interdire l’exploitation minière PoW, à laquelle Vattenfall a vivement réagi. Il a dit:

Les actifs cryptographiques ont un impact négatif important sur le climat, car l’exploitation minière génère d’importantes émissions de gaz à effet de serre et menace la transition climatique qui doit se produire de toute urgence. C’est alarmant et par conséquent, les actifs cryptographiques doivent être réglementés.

Selon la compagnie d’électricité d’État Vattenfall, proposer une telle interdiction dans le pays qui produit le plus d’énergie verte est déroutant.

