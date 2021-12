La Norvège sera la rivale de l’Espagne en demi-finale

15/12/2021 à 20:34 CET

L’équipe norvégienne, actuelle championne d’Europe, sera la rivale de l’équipe espagnole en demi-finale de la Coupe du monde en Espagne, qui se déroulera vendredi prochain, après avoir battu la Russie 34-28 mardi en quarts de finale.

Un triomphe clair qui a mis en évidence la supériorité de l’équipe nordique, qui s’est vengé de la défaite (26-27) face aux Russes en demi-finale des JO de Tokyo.

Mais cette équipe russe n’est pas la même qui a accroché la médaille il y a quatre mois dans la capitale japonaise sans la présence de ses deux principales stars, l’aile Anna Vyakhireva et la centrale Daria Dmitrieva, qui ont décidé de faire une pause dans leur carrière professionnelle après le Jeux olympiques.

Tout le contraire de l’équipe norvégienne, qui dirigé par une Stine Oftedal d’exception, qui a donné une vraie leçon d’assister ses coéquipières, et la pivot Kari Brattset, auteure de six buts, a su gérer, malgré la timide réaction russe en début de seconde mi-temps, l’encaissement de six buts qu’elle avait déjà acquis. avant le match, fin de la première mi-temps.

De cette façon, Le duel de demi-finale que les Espagnoles et les Norvégiennes ont déjà disputé il y a deux ans lors de la Coupe du monde au Japon sera répété et dans laquelle les « Guerreras » l’ont emporté par 22-28.