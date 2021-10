La Norvège va enquêter sur les tactiques de policiers non armés après la mort de cinq personnes dans une attaque à l’arc

La Norvège a annoncé samedi qu’elle organiserait une enquête indépendante sur les actions de la police et des agences de sécurité à la suite d’une attaque à l’arc qui a fait cinq morts et trois blessés. La police a été critiquée pour avoir réagi trop lentement pour contenir le massacre, reconnaissant que les cinq décès avaient eu lieu après que la police eut rencontré l’agresseur pour la première fois.

L’agence norvégienne de renseignement intérieur, connue sous l’acronyme PST, a déclaré qu’elle avait décidé de demander l’examen après avoir consulté les commandants de la police nationale et régionale du pays au sujet de l’attaque de mercredi soir dans la ville méridionale de Kongsberg. Un résident local de 37 ans qui, selon la police, a admis les meurtres a été arrêté et fait l’objet d’une évaluation psychiatrique.

« Compte tenu de la gravité de l’affaire, il est très important que les points d’apprentissage et les éventuelles faiblesses et erreurs soient identifiés rapidement afin de pouvoir mettre en œuvre des mesures immédiatement », a déclaré le PST dans un communiqué.

Les médias norvégiens ont demandé combien de temps il a fallu aux agents pour appréhender le suspect Espen Andersen Braathen après que le département de police régional a reçu des informations faisant état d’un homme tirant des flèches dans un supermarché. Selon une chronologie de la police, les premières informations sur l’attaque ont été enregistrées à 18h13 et Andersen Braathen a été arrêté à 18h47.

Les autorités n’ont pas révélé ce qui s’est exactement passé au cours de cette période de 34 minutes.

En général, les responsables de la police disent que les premiers policiers sur les lieux ont observé le suspect mais se sont cachés et ont appelé des renforts lorsque des flèches ont été tirées sur eux. Les responsables ont reconnu que le suspect armé s’était enfui puis avait probablement tué les cinq victimes âgées de 52 à 78 ans à la fois à l’extérieur et à l’intérieur de certains appartements.

La Norvège est l’un des quelques dizaines de pays au monde où les agents des forces de l’ordre ne portent pas automatiquement d’armes à feu bien qu’ils aient un accès rapide aux armes à feu et à d’autres armes, en fonction de la situation. Dans un communiqué, les autorités ont déclaré que la police n’était pas armée lors de sa première rencontre et armée lors des rencontres ultérieures avec l’agresseur présumé.

Les autorités ont déclaré que l’un des blessés lors de l’attaque en Norvège était un policier en congé frappé à l’intérieur du supermarché, et que tous les blessés ont été libérés de l’hôpital.

L’agresseur présumé était connu de la police avant l’attaque meurtrière. Le radiodiffuseur public norvégien NRK a rapporté que les responsables de la sécurité du PST avaient reçu des informations sur Andersen Braathen en 2015 et que des agents l’avaient interrogé en 2017 pour déterminer s’il représentait une menace. L’année suivante, l’agence a contacté les autorités sanitaires norvégiennes à son sujet et a conclu qu’il souffrait d’une grave maladie mentale, a déclaré NRK.

Le journal VG a également rapporté que l’agence pensait qu’Andersen Braathen pourrait mener une « attaque à petite échelle avec des moyens simples en Norvège ». PST n’a pas commenté ce rapport.

La police a déclaré samedi que leurs soupçons que la maladie mentale apparente du suspect avait causé l’attaque s’étaient encore renforcés, tandis que la déclaration d’Andersen Braathen selon laquelle il s’était converti à l’islam était devenue une ligne d’enquête moins importante.

« Il a lui-même dit qu’il s’était converti à l’islam. C’est une hypothèse, mais c’est aussi une hypothèse qu’il ne l’a pas fait. L’enquête montre jusqu’à présent qu’il ne l’a pas fait (se convertir) sérieusement », a déclaré l’inspecteur de police Per. Thomas Omholt a déclaré samedi lors d’une conférence de presse.

Omholt a déclaré vendredi que trois armes, dont l’arc et les flèches, avaient été utilisées dans l’attaque, mais a refusé d’identifier davantage les armes ou de révéler comment les cinq victimes ont été tuées en raison de l’enquête en cours.

Un porte-parole de la communauté musulmane de Norvège a déclaré à NRK qu’il était irresponsable de la part de la police de publier la conversion autoproclamée du suspect à l’islam, comme elle l’a fait jeudi.

« Ça fait mal, c’est très douloureux », a déclaré Waqar Dar à NRK. « Il y a beaucoup de jeunes musulmans qui m’écrivent et disent qu’ils ont un mauvais sentiment. Ils aiment la Norvège mais sentent qu’ils ne sont pas aimés en retour. »

La ministre de la Justice Emilie Enger Mehl, qui a pris ses fonctions jeudi avec le reste du nouveau gouvernement norvégien de centre-gauche, n’a jusqu’à présent pas commenté la gestion policière de l’attaque.

« Maintenant, il est important que la police obtienne un examen et enquête en profondeur sur l’affaire », a-t-elle déclaré à la chaîne publique suédoise SVT.

La police norvégienne a identifié samedi les quatre femmes victimes comme étant Andrea Meyer, 52 ans ; Hanne Englund, 56 ans ; Liv Berit Borge, 75 ans ; et Gun Marith Madsen, 78 ans. La victime masculine a été identifiée comme étant Gunnar Erling Sauve, 75 ans.

Plusieurs d’entre eux faisaient partie de la communauté d’artistes florissante de Kongsberg, ont rapporté les médias norvégiens. NRK a décrit Englund comme un potier et artiste très respecté qui dirigeait une galerie et vivait à Kongsberg. Madsen était un peintre autodidacte et Borge a occupé des postes au conseil d’administration d’organisations artistiques locales à but non lucratif.

Sauve a eu une longue carrière en tant que juge local et a auparavant travaillé pour le ministère norvégien de l’Environnement. Il était le partenaire de Borge, a déclaré NRK. Meyer avait déménagé en Norvège depuis son Allemagne natale il y a plusieurs années.

Le prince héritier Haakon et la princesse héritière Mette Marit visiteront Kongsberg dimanche et assisteront à un service commémoratif pour les victimes dans l’église principale de la ville.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.