La notabilité passe au modèle freemium avec une mise à jour majeure comprenant une nouvelle « galerie de notabilité »

Notability, lauréat du prix Apple Editors’ Choice, est sorti aujourd’hui avec une mise à jour majeure pour son application iPhone, iPad et Mac. Avec la sortie, on passe à un modèle freemium afin que tout le monde puisse utiliser le logiciel gratuitement. Pendant ce temps, l’expérience complète de Notability est désormais gratuite pour les établissements K-12.

Notability a annoncé la nouvelle en même temps que le lancement de la mise à jour 11.0 dans un communiqué de presse :

Ginger Labs, le fabricant de l’application de prise de notes la plus vendue, Notability, a annoncé aujourd’hui que Notability est devenue une application gratuite avec un abonnement facultatif pour accéder à plus de fonctionnalités et à une édition illimitée. Le changement intervient avec la sortie de Notability 11.0, qui comprend une toute nouvelle plate-forme de partage de notes publiques appelée Notability Gallery, en plus des fonctionnalités les plus demandées qui améliorent l’organisation et offrent plus de flexibilité.

La version gratuite de Notability limite certaines fonctionnalités et capacités d’édition, mais est parfaite pour une utilisation légère/moyenne ou pour déterminer si vous souhaitez déverrouiller la version complète qui fonctionne désormais à 14,99 $/an (en vente à 11,99 $ pour une durée limitée).

En plus de la prise de notes illimitée, les abonnés ont accès à une technologie de pointe comme MyScript Math Conversion et à un nouveau contenu créatif tel que des agendas, des autocollants, etc.

Notability indique que les clients existants « peuvent continuer à utiliser Notability sans interruption jusqu’au 1er novembre 2022 ».

Notabilité 11 fonctionnalités

La fonctionnalité phare de la nouvelle mise à jour est Notability Gallery. Voici à quoi s’attendre :

Avec la sortie de Notability 11.0, pour la toute première fois, les utilisateurs peuvent publier des notes publiquement sur le Galerie de notabilité et profiter de la créativité de la communauté. Gallery ouvre des possibilités illimitées d’apprentissage et de partage sur l’application : les utilisateurs peuvent rechercher des idées sur n’importe quel sujet et trouver l’inspiration auprès de plus de 15 millions de preneurs de notes Notability à travers le monde.

La version apporte également les ajouts les plus demandés par les utilisateurs :

Organisation flexible : les nouveaux séparateurs imbriqués facilitent l’organisation de la bibliothèque de notes des utilisateurs

Modèles fabriqués à la main pour gérer différents types de prise de notes, les tâches quotidiennes, les finances mensuelles, la création de nouvelles musiques et bien plus encore.

Gestionnaire de pages amélioré avec des fonctionnalités qui donnent aux utilisateurs expérimentés plus de contrôle sur leurs notes, telles que la possibilité d’appliquer rapidement des actions en bloc sur plusieurs pages.

Notability est un téléchargement gratuit pour Mac, iPhone et iPad.

Un autre changement majeur est la notabilité en cours complètement gratuit pour les établissements K-12.

De plus, pour la toute première fois, Notability est disponible gratuitement pour tous les établissements K-12 utilisant Apple School Manager. Cette version de Notability dispose d’une technologie d’édition illimitée et de reconnaissance de l’écriture manuscrite et de conversion mathématique fournie avec l’aimable autorisation de MyScript. Les étudiants utilisent Notability pour annoter des diapositives, présenter des projets en classe, apprendre des cours et même terminer et remettre des devoirs de classe dans le cloud.

