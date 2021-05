La note 10 Pro supérieure?

Xiaomi a lancé le Redmi Note 10 Pro en Chine, à ne pas confondre avec le Redmi Note 10 Pro déjà disponible dans d’autres régions.

La variante chinoise présente des styles similaires à son homologue, mais comprend un réseau de caméras arrière retravaillé et un flash allongé. Au-delà de cela, une caméra selfie perforée reste à l’avant, tandis que Phantom Blue, Star Sand et Moon sont les trois nouveaux coloris proposés.

Sous la peau, le Redmi Note 10 Pro contient désormais un SoC MediaTek Dimensity 1100 avec stockage UFS et une batterie de 5000 mAh. Ce dernier alimente un écran LCD FHD + 120 Hz de 6,7 pouces avec une fréquence d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Il est également recouvert de Gorilla Glass Victus.

Cela devrait donner à la variante chinoise un peu plus de puissance par rapport à son frère alimenté par Snapdragon 732G et plus de protection avec son objectif Victus, mais cela sacrifie l’écran AMOLED.

Une caméra principale de 64 Mpx fait la promotion d’un réseau à trois objectifs à l’arrière – une rétrogradation du 108 Mpx emballé dans le Redmi Note 10 Pro mondial, mais le même capteur que vous trouverez en Inde. Néanmoins, les haut-parleurs stéréo sont également disponibles et sont réglés par JBL avec prise en charge Dolby Atmos et Hi-Res Audio. Les acheteurs bénéficient également de vitesses de charge NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 et 67 W. C’est le double des 33W proposés par la variante globale.

Le Redmi Note 10 5G a également fait ses débuts en tant que doublure du Pro. Il contient un SoC MediaTek Dimensity 700, une caméra principale de 48 MP, une batterie de 5000 mAh avec une charge de 18 W et un écran FHD + 90 Hz.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro: Prix et disponibilité

Le Redmi Note 10 Pro 5G sera disponible en trois variantes de RAM / stockage. Le modèle 6 Go / 128 Go coûte 1699 yuans (~ 265 $), l’option 8 Go / 128 Go se vend à 1899 yuans (~ 296 $) et le modèle 8 Go / 256 Go, qui dépasse la gamme, coûtera 2099 yuans (~ 327 $). Les précommandes débutent le 26 mai et les ventes générales débutent le 1er juin.

Le Redmi Note 10 5G est au prix de 1099 yuans (~ 171 $) pour la variante 4 Go / 128 Go et plafonne à 1599 yuans (~ 249 $) pour l’option 8 Go / 256 Go. Il sera également mis en vente en juin en Chine.