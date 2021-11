La note d’adoption de 24,2% du Nigeria est le taux le plus élevé de possession de crypto au monde

1 novembre 2021 11:09 UTC

Selon le dernier indice d’adoption de crypto-monnaie Finder, en octobre 2021, le Nigérian avait le meilleur taux de possession de crypto-monnaie au monde, à 24,2%.

Bitcoin est la pièce populaire dans les pays africains

En plus de trouver le pays de l’Ouest parce que le pays avec la meilleure proportion d’électeurs qui détiennent des crypto-monnaies dans le monde, l’enquête a également découvert que « sur quatre adultes en ligne nigérians qui possèdent un certain style de crypto-monnaie, le bitcoin est le plus chaud pièce de monnaie dans un pays africain à 67,5% des propriétaires de maisons crypto. ou bien, cela implique que plus de la moitié des 24,2% des répondants nigérians qui possèdent des crypto-monnaies mesurent effectivement les détenteurs de bitcoins.

En fait, selon l’enquête, la relation quantitative de possession d’ETH de 23,8% est juste suffisante pour vérifier que le Nigéria est classé au quinzième pays sur un total de vingt-deux pays.

Dogecoin à la troisième place

Pendant ce temps, les résultats de l’enquête montrent que la pièce d’acculturation, le dogecoin, occupe la troisième place à vingt 1,8 %. Cette relation quantitative suffit successivement pour vérifier les caractéristiques des pays africains dans le top 10. Le rapport d’enquête explique :

Dogecoin est la troisième sélection la plus populaire parmi les utilisateurs de crypto au Nigeria, avec 21,8% des adultes qui possèdent une crypto détenant la pièce. Cela en fait le huitième pays hiérarchique de notre liste de vingt-deux pays en termes de possession de dogecoin parmi les personnes possédant des crypto.

En ce qui concerne la composition des propriétaires de maisons de crypto-monnaie au Nigeria, l’enquête a révélé que 62,9% des propriétaires de maisons de crypto nigérians étaient des hommes, tandis que les filles représentaient le reste.

En d’autres termes, cette inégalité entre le nombre d’hommes et de femmes qui possèdent de la crypto suggère que les hommes sont 1,7 fois plus susceptibles de posséder de la crypto. Avec un chiffre typique à l’échelle mondiale de 1,5, cela implique que le pays africain a la onzième dominance masculine la plus élevée des vingt-deux pays.

