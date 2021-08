La note d’approbation de Biden chute à 41% dans un nouveau sondage ⋆ 10z viral

in

Un sondage USA Today/Suffolk University publié mardi contient des chiffres d’approbation scandaleusement mauvais pour le président Joe Biden.

Le sondage a été réalisé de jeudi à lundi, juste après la chute de la capitale afghane Kaboul aux mains des talibans, incitant les Américains et les Afghans à se précipiter vers l’aéroport actuellement sous contrôle américain. Biden avait fixé une date de retrait complet au 31 août et s’est adressé mardi à la nation pour dire que c’était toujours le plan et que 70 000 personnes avaient déjà été évacuées.

Selon le sondage, seulement 41% des Américains approuvent le travail de Biden. Pendant ce temps, 55% désapprouvent. La gestion de l’Afghanistan par le président a été la force motrice derrière les chiffres. “Aujourd’hui, l’approbation globale du président Biden s’est détériorée en raison de sa mauvaise note de performance au travail sur l’Afghanistan”, a déclaré David Paléologue, directeur du Suffolk Political Research Center.

Même si 53% des Américains étaient d’accord avec sa décision de se retirer contre 38% qui ne l’ont pas fait, 62% ont désapprouvé l’exécution du retrait. Soixante pour cent disent que la guerre en Afghanistan n’en valait pas la peine.

Des quatre présidents qui ont supervisé la guerre, George W. Bush a été le plus blâmé, 62 % mettant l’essentiel de la responsabilité sur le président qui l’a menée pour la première fois en 2001 avec le soutien écrasant du Congrès.

Soixante-treize pour cent des Américains pensent que l’Afghanistan redeviendra une rampe de lancement pour les terroristes cherchant à attaquer les États-Unis, tout comme Al-Qaïda l’a fait alors qu’il était protégé par les talibans.

Le sondage montre également que 84 % des Américains disent que les traducteurs afghans qui ont travaillé avec les États-Unis devraient recevoir des visas de réfugié pour venir aux États-Unis avec leur famille immédiate.

Une astuce que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com