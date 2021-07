La note d’approbation de Biden glisse de manière significative ⋆ 10z virale

Byron York souligne que la cote d’approbation de Joe Biden montre le premier signe d’un déclin significatif. Dans le dernier sondage Gallup, Biden est à 50% d’approbation et 45% de désapprobation – contre 57% d’approbation et 37% de désapprobation au début de son mandat.

Quelle est l’explication de cette baisse ? Gallup l’attribue au moins en partie à « la loi de la gravité politique » – la fin de la « lune de miel » que la plupart des nouveaux présidents reçoivent du public qui vient de les élire.

Cependant, la note favorable de Biden parmi les indépendants est passée de 61% au début de sa présidence à 48% maintenant. Il faut plus que de la gravité politique pour expliquer cette chute.

Plusieurs explications plausibles viennent à l’esprit. Ils incluent une prise de conscience croissante que Biden pourrait ne pas être «tout là-bas», la crise frontalière, la recrudescence des crimes violents et la réticence de Biden à tenir tête à l’aile d’extrême gauche de son parti sur diverses questions.

À mon avis, cependant, le facteur le plus important est l’inquiétude concernant l’économie et, connexe, l’inquiétude concernant le coronavirus. Byron signale un nouveau sondage ABC News/Ipsos dans lequel l’approbation de Biden pour la gestion de l’économie est tombée en dessous de 50% parmi les indépendants. Cela correspond à peu près à sa note globale avec ce groupe.

Byron met en évidence une autre conclusion du même sondage. ABC News a demandé : « En pensant aux 12 prochains mois, diriez-vous que vous vous sentez optimiste ou pessimiste quant à la façon dont les choses se passent dans ce pays ? » Fin avril, 64% ont déclaré qu’ils se sentaient optimistes, contre 36% qui se sentaient pessimistes. Aujourd’hui, moins de trois mois plus tard, seulement 45 % se sentent optimistes, tandis que 55 % se sentent pessimistes.

Pourquoi cette montée du pessimisme ? Cela est dû en partie, je pense, au fait que les performances économiques récentes n’ont pas été à la hauteur des attentes. Peut-être plus important encore, on a le sentiment que, parce que les cas de coronavirus augmentent, les 12 prochains mois seront probablement plus cahoteux que prévu.

Cela signifie que la cote d’approbation de Biden pourrait augmenter si les craintes concernant les 12 prochains mois ne se réalisent pas. Mais même si c’est le cas, Biden doit pour l’instant gouverner sans la popularité dont il jouissait il y a quelques mois. Pour Byron, cela signifie “moins d’influence sur Capitol Hill”.

Bien sûr, [Biden] est toujours solide avec presque tous les démocrates, en particulier les plus partisans. Mais pour les démocrates «centristes», notamment les Sens. Joe Manchin et Kyrsten Sinema, qui ont donné à Biden des places dans un Sénat à 50-50, le déclin du soutien de Biden parmi les indépendants encouragera plus d’indépendance.

C’est pourquoi vous voyez tant de démocrates exhorter Biden à se dépêcher et à faire passer son programme au Congrès le plus rapidement possible, avant que ses notes ne baissent davantage. Le président est politiquement plus faible aujourd’hui qu’il ne l’était il y a trois mois, et il le sera probablement encore plus dans trois mois.