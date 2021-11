La note de l’App Store pour les podcasts Apple passe de manière suspecte à près de 5 étoiles après qu’Apple a ajouté une invite dans l’application

Plus tôt cette année, Apple a déployé la possibilité d’évaluer et d’examiner ses propres applications sur l’App Store, y compris des applications intégrées telles que Podcasts, Musique, Actualités et Bourse. Une chose qui est rapidement devenue claire lors de son déploiement est que Apple Podcasts est une application polarisante, avec une note moyenne oscillant autour de 2,0 étoiles.

Cette semaine, le développeur et chien de garde de l’App Store Kosta Eleftheriou a remarqué que l’application Apple Podcasts était mystérieusement passée d’une note de 1,8 à 4,6 étoiles en un peu plus d’un mois. Apple a depuis confirmé à The Verge qu’il invitait désormais les utilisateurs à évaluer et à évaluer l’application Apple Podcasts.

Dans un communiqué, Apple a déclaré que Apple Podcasts avait commencé à inciter les utilisateurs à évaluer et à évaluer parallèlement au lancement d’iOS 15.1 le mois dernier. Ceci est similaire au nombre d’applications tierces incitant également les utilisateurs à évaluer et à évaluer.

Apple a confirmé à The Verge qu’il utilisait une nouvelle invite, mais prétend que cela n’a rien d’extraordinaire. « Avec la sortie d’iOS 15.1 le mois dernier, Apple Podcasts a commencé à inviter les auditeurs à laisser une note et à donner leur avis, comme la plupart des applications tierces, en utilisant l’invite standard d’évaluation et d’évaluation disponible pour tous les développeurs », nous dit un porte-parole.

Mais comme le notent à la fois The Verge et Eleftheriou, il existe une tendance intéressante dans la plupart des critiques récentes (et positives) de l’application Apple Podcasts sur l’App Store. La plupart des critiques portent sur les podcasts eux-mêmes, et non sur l’application Apple Podcasts proprement dite.

The Verge a compilé une liste de certaines des critiques « les plus récentes » de l’application Apple Podcasts :

« Spectacle étonnant! Hilarant et bien documenté », écrit SammyAls, ajoutant : « La dynamique est incroyable et le contenu est TELLEMENT nécessaire ! Aime ça. » « Mobley a de la profondeur et de la perspicacité », écrit xbacksideslider. « Agréable d’écouter un podcast réfléchi et factuel. Loin des appels émotionnels superficiels à l’envie et à la fausse empathie d’auto-congratulation qui dominent tant la culture populaire. « La table », explique Jkimble6091. « Être un futur jeune millionnaire en écoutant Anthony Oneal me permet de rester sur la bonne voie pendant tous les hauts et les bas de la vie. » Ashlie et Anthony : « Je suis tellement content que mon ami m’ait présenté ce podcast parce que maintenant je suis accro. »

Pendant ce temps, si vous faites défiler vers le bas et recherchez le flot d’avis 1 étoile, beaucoup d’entre eux se concentrent sur l’application Apple Podcasts elle-même, avec des critiques sur la conception, les fonctionnalités de synchronisation, etc. Comme le souligne The Verge, ce n’est pas un phénomène courant avec d’autres applications de podcast sur l’App Store. Pour les applications comme Overcast et PocketCasts, la plupart des critiques concernent les applications elles-mêmes.

Donc, ce qui reste incertain, c’est ce qui cause cette confusion pour les personnes qui évaluent et examinent l’application Apple Podcasts.

Mais intentionnel ou non, standard ou non, le problème avec les scores d’étoiles est qu’il n’y a aucun moyen de dire s’ils sont légitimes. Nous ne savons pas si quelqu’un a appuyé sur un bouton cinq étoiles parce qu’il aimait l’application, ou pensait qu’il évaluait le podcast lui-même, ou voulait simplement fermer l’invite le plus rapidement possible. Nous ne savons pas si Apple invite tout le monde, ou seulement ses fans les plus dévoués, ou un autre sous-ensemble algorithmique qui vient de lui donner un avantage.

Indépendamment de ce qui se passe ici, cela profite à Apple et à l’application Apple Podcasts, qui a désormais une note brillante de 4,7 étoiles. Avez-vous vu la nouvelle invite d’évaluation et d’évaluation dans l’application Apple Podcasts ? Faites-nous savoir dans les commentaires.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :