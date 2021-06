La note hystérique qu’Elizabeth Debicki a reçue lors de sa performance à Peter Rabbit 2

in

Tout au long de toutes les interviews de Peter Rabbit 2: The Runaway que j’ai menées, il y avait un énorme fil conducteur que tout le monde avait en commun. Cette singularité est venue de l’amour du casting pour l’énergie collaborative du co-scénariste/réalisateur Will Gluck. Bien qu’Elizabeth Debicki ait reçu des notes pour atténuer la nature autoritaire de Mopsy Rabbit, tout cela faisait partie du processus qui a affiné le produit fini dans le délicieux film familial que tous peuvent apprécier. Même avec le retard de la sortie et quelques années après les sessions d’enregistrement originales, Debicki a facilement décrit l’expérience comme suit :