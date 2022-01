La note sincère de papa pour son fils de cinq ans retrouvé mort à la maison | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le garçon, Dylan Scanlon, a été tragiquement retrouvé mort dans une propriété sur Elm Road, à Limeside, vers 18h20 vendredi soir, le 31 décembre. Le père du jeune garçon a depuis rendu hommage à son « meilleur ami » sur les réseaux sociaux.

Dans un message public émouvant publié sur Facebook, Gary Keenan a écrit : « À mon Dylan, je t’aime plus que tout dans ce monde.

« Tu étais mon meilleur ami et ton fils va vraiment me manquer, fais de beaux rêves et nous nous reverrons un jour, je t’aime mon fils. RIP aime papa. »

Une page de collecte de fonds en ligne pour collecter des fonds pour la famille a également été créée et nomme l’enfant Dylan, cinq ans.

Des jouets, des ballons, des bougies et des hommages floraux ont été laissés par un cordon de police qui reste en place dimanche sur Elm Road.

Parmi les objets laissés sur les lieux se trouvent plusieurs peluches et ours en peluche.

Un hommage floral se lit comme suit : « Nous sommes consumés par la tristesse d’apprendre la perte tragique de Dylan.

«Nous offrons nos plus sincères condoléances, notre sympathie et nos prières. Aucun mot ne peut décrire à quel point nous sommes désolés pour votre perte.

Un autre lit : « C’est un monde cruel – RIP Little One. »

La police a ouvert une enquête et une femme dans la trentaine a été arrêtée en vertu de la loi sur la santé mentale.

L’affaire sera renvoyée au Bureau indépendant pour la conduite de la police, en raison d’un « contact antérieur », a confirmé la police du Grand Manchester.

La police du Grand Manchester a publié une déclaration sur l’incident vendredi soir.

Un porte-parole de la force a déclaré : « Une enquête est en cours à la suite du décès d’un enfant à Oldham.

« Vers 18 h 20, le vendredi 31 décembre 2021, nous avons été appelés par le service d’ambulance répondant à un incident survenu dans une propriété d’Elm Road dans la région de Limeside.

« Un enfant a malheureusement été déclaré mort sur les lieux. Une enquête est en cours sur les circonstances du décès.

« Une femme dans la trentaine a été détenue en vertu de la loi sur la santé mentale. »

Le surintendant-détective Chris Packer a ajouté: «Nos pensées vont aux proches de l’enfant en cette période déchirante. Des officiers spécialisés leur offriront leur soutien.

« Notre enquête n’en est qu’à ses débuts et nous demandons à toute personne disposant d’informations de nous contacter ou d’arrêter immédiatement Crimestoppers.

«En raison de contacts antérieurs avec la police, cet incident a été renvoyé à notre Direction des normes professionnelles et sera renvoyé au Bureau indépendant pour la conduite de la police.

« Cette triste nouvelle ne manquera pas de causer de la détresse dans la communauté, mais je voudrais rassurer que nous faisons tout notre possible pour établir les circonstances. »

Toute personne ayant des informations a été encouragée à contacter la police au 0161 856 3656 en citant le 2284 31/12/21.

Alternativement, l’association caritative indépendante – Crimestoppers, de manière anonyme, au 0800 555 111.