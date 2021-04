La notification de réveil “ anti-racisme ” de Nextdoor Platform vise à censurer la dissidence ⋆ .

L’application de médias sociaux pas si voisine Nextdoor a révélé un nouveau programme qui avertit les utilisateurs d’éviter de publier un langage qu’il jugerait «offensant».

Des phrases telles que “All Lives Matter” trébucheront, apparemment, le censeur du racisme de Nextdoor. L’application de médias sociaux permettant aux gens de communiquer dans leur propre quartier sur les préoccupations locales a pris un virage décisif à l’extrême gauche. “Nextdoor a lancé la notification antiraciste pour empêcher tout langage qui pourrait être offensant ou blessant pour des personnes de tous horizons”, a publié Nextdoor dans la description de l’annonce vidéo le 18 avril. “La notification détecte des phrases potentiellement racistes telles que ‘Toutes les vies Matter »ou« Blue Lives Matter », et invite l’auteur à envisager de modifier sa publication ou son commentaire avant sa mise en ligne.»

Le changement de politique de Nextdoor peut être un avertissement d’une censure future.

“La notification antiraciste n’empêche pas un voisin de publier, mais vise à sensibiliser les gens au langage qui pourrait enfreindre notre politique contre la discrimination et au préjudice qui peut être causé par l’utilisation de ces expressions”, a précisé Nextdoor dans un blog d’entreprise . “Pour rappel, les contenus All Lives Matter et Blue Lives Matter sont explicitement interdits sur Nextdoor lorsqu’ils sont utilisés pour saper l’égalité raciale ou le mouvement Black Lives Matter.”

«Nous avons effectué ce changement à la lumière de notre travail antiraciste en cours pour faire de Nextdoor une plate-forme à laquelle tout le monde appartient. Depuis 2015, nous nous sommes associés à des experts en justice raciale pour garantir que Nextdoor soit un environnement accueillant pour tous les voisins », explique le blog.

Au milieu du débat houleux sur la sécurité électorale, Nextdoor s’est rangé du côté des entreprises réveillées et a annoncé le 14 avril que la plate-forme s’opposerait à l’intégrité électorale. La plateforme a postulé qu’elle «avait franchi une étape importante pour soutenir la protection des droits des électeurs et s’opposer aux mesures de vote discriminatoires». L’annonce de la plate-forme expliquait qu’elle avait «rejoint une coalition de chefs d’entreprise qui se concentrent sur un accès égal et équitable au vote pour tous par le biais de diverses initiatives avec la Black Economic Alliance and Business for America, l’American Civil Liberties Union et la Leadership Conference on Civil and Human. Droits.”

Black Economic Alliance – l’organisation de gauche derrière une récente tentative d’entreprise de bloquer les lois d’identification des électeurs à travers les États-Unis – a applaudi comment «plus de 500 entreprises et PDG se sont unis pour s’opposer aux plus de 360 ​​projets de loi en instance dans 47 États qui contiennent des mesures de vote discriminatoires.»

Le même blog précise: «Nous sommes fiers de soutenir ce mouvement qui rejoint notre objectif et supprime les barrières qui restreignent le droit de vote de nos voisins dans les communautés noires et brunes.»

Nextdoor a l’habitude d’utiliser les préjugés raciaux libéraux comme argument de vente pour la plate-forme. Nextdoor a publié un tableau l’année dernière dans son annonce «Créer une organisation diversifiée et inclusive» pour montrer combien de «femmes», «noires» et «minorité / POC» en général siègent à ses conseils de direction.

