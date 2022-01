La nounou chaude de ‘Tiger King’ arrêtée pour avoir volé des candélabres de 5 000 $ au Vegas Club

Macha Diduk, ALIAS Jeff LoweLa nounou sexy de « Tiger King » a peut-être pris l’idée de « Sin City » un peu trop au sens littéral…

Selon un rapport de police obtenu par TMZ… en juillet, la sécurité de l’hôtel Wynn à Vegas a regardé des images de surveillance montrant une femme en train de voler un candélabre dans une salle à manger privée d’un club de la propriété. Quelques instants plus tard, elle a été vue quittant le casino, le portant sur son avant-bras comme un accessoire.

Mais, ce qui s’est passé à Vegas cette nuit-là n’est pas resté secret. La sécurité a réussi à obtenir le nom sur le billet que la suspecte a utilisé pour faire passer sa voiture ainsi que la plaque d’immatriculation. Et, après quelques recherches sur les réseaux sociaux, ils ont pu faire correspondre les messages de Masha au suspect dans les images de sécurité.

Elle a même posté au club au moment de l’incident sur IG … posant avec l’une de leurs boissons signature.

Elle a ensuite été détenue par la sécurité de Wynn et arrêtée pour vol qualifié.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Masha a haussé les sourcils au sujet de son éthique de travail lorsqu’elle est devenue une nounou à temps partiel pour les anciennes cohortes des « Tiger Kings », Jeff Lowe et sa femme, Lauren. Elle a apparemment rencontré Jeff et sa femme à Vegas il y a quelque temps, où elle vivait et travaillait comme mannequin.

Eh bien, il semble que ni le gardiennage ni le mannequinat n’aient suffi pour mettre la main sur un nouveau candélabre … peu importe à quel point sa photo d’identité peut être chaude.